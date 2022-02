– Jeg har ingen god forklaring. Du kan ikke forestille deg hvor irriterende det er for meg. Jeg vil alltid finne en forklaring, men akkurat nå er det ingen, sier Shiffrin til Discovery etter at OL-marerittet var komplett.

I storslalåmrennet kom hun seg ikke lengre enn fem porter før hun kjørte ut. Enda kortere kom hun i spesialslalåmen. Kun fire porter var forsert da Shiffrin måtte se et nytt gullhåp svinne.

Heller ikke i super-G eller utfor, der Shiffrin også har verdenscupseire, ble det suksess for 26-åringen.

Men torsdag så det lenge ut til at det skulle snu for Aleksander Aamodt Kildes kjæreste. Med femteplass i utfordelen av kombinasjonen, lå alt til rette for at det denne gangen skulle bli gledestårer for amerikaneren.

Denne gangen kom hun seg ti porter ned i bakken, men også denne gangen gikk gulldrømmen raskt over til å bli et mareritt.

– Det er ikke mulig. Alle vonde ting er tre for Shiffrin, sa kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Hun klarer rett og slett ikke to ganske greie porter. Det er ingen hekt, hun treffer bare ikke svingene. Legger seg nedpå og sklir ut av det tristeste OL i hennes karriere.

PÅ RUMPA: Mikaela Shiffrin. Foto: Robert F. Bukaty / AP

– Sto bare på ski

Etterpå var Shiffrin i uvisse om hva som hadde skjedd.

– Det er spørsmålet alle vil ha svar på, meg selv inkludert. Jeg forstår ikke helt hva som ikke funker i disse løpene, spesielt i dag, sier hun til Discovery.

– I storslalåm og slalåm følte jeg at jeg hadde for mye intensitet, at jeg prøvde for hardt og kom ikke inn i rytmen. I dag var jeg mer avslappet. Det er slalåm, jeg vet hvordan man kjører slalåm, sier Shiffrin.

Hun forteller at det ikke var aktuelt å holde igjen kun får å komme seg i mål.

– Men jeg kjørte heller ikke 110 prosent, jeg sto bare på ski, men likevel funket det ikke.

Superstjerne

Shiffrin slo gjennom i verdenstoppen allerede som 17-åringen da hun vant et slalåmrenn i Åre i desember 2012. Allerede senere samme vinter vant hun sitt første av totalt seks VM-gull. I Sotsji i 2014 ble det gull på slalåm, mens hun vant storslalåmrennet i Pyeongchang fire år senere.

Gjennom sine tolv sesonger i verdenscupen har hun fått med seg 73 verdenscupseire. Kun Ingemar Stenmark og Lindsey Vonn har flere.

Likevel mener hun ikke presset har felt henne i årets OL.

– Det er noen renn jeg føler ekstremt press. I forrige OL følte jeg presset og årene før var det ekstremt, sier hun, men legger til:

– Jeg følte ikke at presset var overveldende her. Jeg følte meg forberedt på å takle det før lekene.

SLALÅMMISS: Mikaela Shiffrin kom seg ikke mer enn fire porter ned bakken i spesialslalåmen. Du trenger javascript for å se video. SLALÅMMISS: Mikaela Shiffrin kom seg ikke mer enn fire porter ned bakken i spesialslalåmen.

– Så ut som hun hadde gitt opp

NRK-ekspert og tidligere konkurrent, Nina Løseth mener det så ut som stjerna hadde gitt opp allerede før start.

– Hun fikk et lite slag i den tredje porten som slår henne ut. Vi er vant til å se Shiffrin. Hun kan være i så dypt trøbbel, men likevel klare å redde seg inn. Hun er jo en kunstner på ski, men hun har ikke vist det i dette mesterskapet, sa Løseth NRKs radiosending.

– Det har blitt til at de bitte små feilene har slått henne ut.

Overlegen sveitser

Med Shiffrin ute ble det sveitsisk jubel i de kinesiske fjellene.

Wendy Holdener hadde ledelsen da lagvenninne Michelle Gisin sto på toppen i kombinasjonen for kvinner torsdag morgen.

Men Gisin danset seg ned portene i slalåmdelen og var overlegen i mål. Med over sekundet ned til Holdener tok Gisin gullet foran lagvenninnen og italienske Federica Brignone.