Mareritt-dag for tikjemper-håpet: – Det er bare amatørmessig

– Det er bare amatørmessig. Det er helt min egen feil. Jeg så videoen selv. Det var ikke bare ett steg, det var flere steg også, så det er en amatørfeil. Det er kun min egen feil, sier Martin Roe til NRK.

På 400-meteren skulle nordmannen ta igjen det han hadde tapt tidligere på dagen. Men Roe ble litt for ivrig, og tråkket utenfor sin bane.

– Jeg følte kanskje jeg var nærme streken, men jeg følte ikke jeg var over. Jeg tror ikke jeg tenkte så mye, jeg prøvde bare å gå så fort jeg kunne. Jeg skulle bare gå all in og se hvor lenge det holdt. Jeg tok en sjanse, da gikk det som det gikk, sier Roe.

Slet med lårskade

Diskvalifiseringen kom på første dags siste øvelse, 400 meter.

Tidligere på dagen hadde Roe slitt seg gjennom 100 meter, lengde, kulestøt og høyde. Hele dagen hadde han hatt problemer med baksiden av låret.

DISKET: Martin Roe slet først med en skade, deretter ble han disket på 400 meter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har vært i veldig fin form og testet veldig bra her nede. For fire-fem dager siden fikk jeg veldig vondt i begge hamstringene mine, og måtte ta treningsfri omtrent frem til konkurranse. Jeg kjente litt på det på oppvarmingen. Jeg var veldig redd for at det skulle ryke på 100. Jeg kom meg gjennom, men måtte ta det litt rolig på 100, forklarer tikjemperen.

Flere ganger underveis i konkurransene holdt han seg til baksiden av låret. Etter lengde-konkurransen måtte han få hjelp av fysioterapeut.

– Du får ikke noe trøkk når det strammer seg. Da mistet jeg steget. Det er litt surt å få den starten, og samtidig få den dårlige avslutningen, forklarer han.

Fortsetter i morgen

Diskvalifiseringen betyr at Roe får null poeng på 400 meter. Likevel planlegger han å fullføre konkurransen i morgen.

– Tikampen er jo ødelagt sånn sett, men jeg skal ut i morgen og fortsette og gjøre mitt beste selv om jeg blir sist uansett. Det er kjedelig, men sånn er det.

– Oppsummeringen er at det er fem øvelser i morgen som kan gå bra, så får vi se da. Det er kjedelig at det skjer i VM, men det er en feil jeg må ta med meg inn i neste år, legger han til.