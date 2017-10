Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Vi hadde vel ikke vært borti ballen en gang før den lå i nota, sier Tore Reginiussen til NRK.

HAT TRICK: Emiliano Rigoni scoret alle tre målene da Zenit St. Petersburd slo Rosenborg 3–1 i Europaligaen torsdag. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

– Det var en forferdelig start, jeg vet ikke hvor mange sekunder det var spilt jeg, sier keeper André Hansen.

En bortekamp i Europaligaen mot russiske Zenit St. Petersburg er i utgangspunktet ikke enkelt, når du da i tillegg havner under 1–0 etter bare 59 sekunder blir det nesten umulig.

Rosenborgs marerittstart kom etter et innlegg der Birger Meling ikke maktet å følge Emiliano Rigoni inne i feltet. Zenit-spilleren headet enkelt inn 1–0 og Hansen var sjanseløs.

– Vi ødelegger når vi slipper inn et veldig tidlig mål. Det blir jo et vanskeligere utgangspunkt enn det vi kunne ha, sier Reginiussen før han hastet videre til spillerbussen torsdag kveld.

1-0: Rosenborg-keeper André Hansen var sjanseløs på Zenits tidlige scoring. Emiliano Rigoni fikk heade hardt og umarkert fra kort hold. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Rett til flyplassen

Rosenborg reiste direkte til flyplassen etter kampen i Europaligaen mot den russiske serielederen, og hjem til Trondheim tar de med seg tre mål i sekken.

Alle scoret av nevnte Rogini.

Men RBK-spillerne reiser også hjem med en følelse av at alt ikke var helt håpløst i Russland.

– I hvert fall innad i laget synes jeg vi skal være stolte av 1. omgangen. Da har vi vel flere skudd på mål enn dem, men i andre omgang ser vi nivåforskjellen. Og så kommer målene og da faller vi litt sammen, sier Hansen til NRK.

For, Rosenborg var faktisk flere ganger farlig frempå etter kalddusjen i starten. Blant annet ved Nicklas Bendtner som fyrte av et skudd som Zenit-keeperen akkurat fikk slått over etter 20 minutter.

– Men vi blir veldig hardt straffet for de feilene vi gjør og derfor blir det et fortjent tap, sier Reginiussen.

TØFT: Rosenborgs Samuel Adegbenro blir taklet av Zenits Domenico Criscito. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

– Jeg bør ta den

For det var til slutt to tabber som virkelig felte trønderne. Først da keeper André Hansen ikke klarte å holde en halvhjertet lobb fra Rogini.

– På dette nivået bør jeg ta den. Jeg synes det. Det er ikke vits å stå her å ljuge og si noe annet, sier RBK-keeperen ærlig.

Zenit truet konstant bakrommet mellom Hansen og forsvaret, noe som gjorde at keeperen havnet på halvbalanse på scoringen.

– I eliteserien kommer det kanskje ett løp i bakrom, her kommer det tre samtidig. Det er den største forskjellen.

– De var så gode til å vekte bakrommet at for meg ble det litt sånn «Går den (ballen) gjennom eller går den ikke gjennom?», forklarer Hansen.

Bendtner-tabbe

Han kan derimot ikke klandres for 3-0-scoringen, som kom kvarteret før slutt etter at Nicklas Bendtner sendte av gårde en horribel pasning mot eget mål som Rogini snappet opp og satte enkelt inn.

– Du må score i den perioden du er god og så kan du ikke gjøre feil bakover, oppsummerte Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal ganske presist.

To minutter før slutt reduserte innbytter Pål André Helland for Rosenborg, men det hjalp lite.

Nå bør Rosenborg ta poeng i returkampen mot Zenit på Lerkendal om to uker for å ha håp om avansement i Europaligaen.