To måneder etter at Maren Lundby tok et tårevåt farvel med hoppsporten, har hun bestemt seg for hvor veien skal gå videre.

Det forteller en engasjert Lundby til NRK.

– Det er spennende og utfordrende, men samtidig litt skummelt med nye ting. Jeg er jo helt fersk i arbeidslivet!

HOPPSTJERNE: Maren Lundby tok åtte medaljer i VM og OL. Her med det siste etter VM-sølvet i fjor. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er privatskolen Wang Toppidrett som har gitt «ferskingen» ansvaret for et helt nytt prosjekt.

Tittelen er «Jenter, fokus og utvikling» der målet er å finne årsaker til hvorfor norske kvinnelige utøvere har færre topplasseringer enn menn i internasjonale konkurranser.

– Det er jo et stort og utfordrende prosjekt. Det kan handle om alt fra måten å trene på, om det bør ansettes og rekrutteres flere kvinnelige trenere, eller hvordan man kommuniserer til jenter kontra gutter, sier Lundby.

Wang har 3600 elever og 390 trenere innen 36 idretter som er fordelt på 15 ungdoms- og videregående skoler rundt omkring i landet.

Lundby kommer ikke til å være fast stasjonert på én av skolene, og heller ikke mye i klasserommet.

– Jeg skal jo først og fremst innhente informasjon til prosjektet via eksterne personer og miljøer, ikke minst fra forskningsmiljøer, sier hun.

– Jeg blir sikkert med litt rundt for å se hvordan undervisningen foregår, men det er nok greit at jeg holder meg unna klasserommet, ler Lundby.

– Et ledertalent i norsk idrett

Ledelsen ved Wang tok kontakt med Lundby på nyåret. De hadde flere aktuelle kandidater til jobben, men føler de har truffet blink når Lundby etter litt betenkningstid valgte å takke ja.

– Vi føler at vi har snappet opp et fremtidig ledertalent i norsk idrett, sier toppidrettsjef Håvard Johansen på Wang.

TOPPIDRETTSSJEFEN: Håvard Johansen. Foto: Wang Toppidrett

Han trekker frem flere ting som gjør Lundby kvalifisert til jobben: Både erfaringen som utøver, men også hennes åpenhet rundt vektutfordringene de siste årene av karrieren.

Johansen mener Lundby gjennom hele toppidretts-karrieren har sagt sin mening og jobbet for endring.

– Vi har jo et mål om å identifisere hvilke holdnings- eller praksisendringer som er nødvendige for at norske kvinner skal prestere på det høyeste nivået, sier Johansen.

– Vi ønsker å ta vår del av ansvaret for å skape varige endringer. Det er jo et paradoks med tanke på hvor Norge er som nasjon, hvor likestilt samfunnet er og at det tas færre internasjonale medaljer på damesiden relativt sett sammenliknet med menn.

Johansen understreker at Lundby også har relevant utdanning innen idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi.

RUTINE: Maren Lundby har en lang karriere bak seg som skihopper. Her fra trening på Lillehammer desemeber 2022. Foto: Camilla Alexandrea Lie / NRK

Vil ikke bli landslagstrener – foreløpig

Lundby sier hun har fått flere jobb-tilbud etter at hun la opp, men hun ønsker ikke å si hva slags tilbud det har vært annet enn at det meste har vært relatert til idrett.

Hun forteller at en trenerjobb i hopplandslaget foreløpig ikke er aktuelt.

– Vi har ikke hatt noen dialog rundt en konkret jobb, men årsaken til det er nok at jeg ganske tidlig sa at jeg hadde lyst til å prøve noe nytt. Jeg tror det er sunt. Nå har jeg vært i hoppsporten en god stund og vet mye om hvordan ting fungerer der. Da er det greit å få mer erfaring og prøve seg på noe annet, sier Lundby.

Trening har vært en stor del av hverdagen til Maren Lundby. Nå blir dagene ganske annerledes selv om hun skal holde tett kontakt med idrettsmiljøet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Hun starter formelt i jobben hos Wang allerede mandag 12. februar. Hun forventer en annerledes hverdag, men ikke alt vil oppleves som nytt for «jobbferskingen» Maren Lundby.

– Jeg kommer til å få muligheten til å reise mye rundt og innhente informasjon. Noen av miljøene har jeg vært en del av og kjenner, som Olympiatoppen og hopplandslaget. Men jeg kommer også til å oppsøke andre idretter og forbund og de idrettene som Wang jobber med.

– Jeg vil nok si det blir en helt annen hverdag, avslutter hun.