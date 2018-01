Marcus Kleveland kjørte et kjempebra andrerun og fikk hele 93,66 poeng fra dommerne. Men før siste runde var det spennende på toppen skal vi tro Gudbrandsdølen.

– Det var ganske intenst på toppen. Da alle hadde igjen en runde, så det var forferdelig å vente på å se om noen greide å slå meg. Men jeg er så glad for at jeg tok et nytt gull, sier Marcus Kleveland til NRK.

– Dette er det største. Jeg så jo på X Games som liten, og det var en drøm å få komme hit å kjøre. Nå har jeg fire medaljer i X Games, så jeg er kjempeglad sier gullvinneren.

Landslagssjef Per Iver Grimsrud er imponert over verdens beste slopestylekjører.

IMPONERT: Landslagssjef Per Iver Grimsrud forteller at Marcus Kleveland hadde veldig vondt på toppen av bakken før han skulle kjøre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Han er noe for seg selv altså. Han hadde så vondt i dag, men han er så rå. Han lå jo på bakken og fikk behandling av Stian (Lauritzen) før han skulle kjøre. Jeg merka at han var stressa siden han hadde så vondt, sier Grimsrud.

Sliten og forslått

For det var en sliten og forslått snowboarder fra Dombås som gjennomførte konkurransen lørdag.

– Jeg har vondt i rumpa etter fallet i går. Hvis man toucher litt så gjør det så jævlig vondt. Jeg må bare holde meg på føttene, sa Kleveland før sitt andre run i konkurransen lørdag.

Etter å ha deltatt i Big Air-finalen sent fredag kveld, ble Kleveland vekket grytidlig lørdag morgen.

– Jeg ble vekket av noen dopingtestere klokken 05:30 i dag tidlig. Jeg fikk ikke sove etter det, så jeg er ganske sliten.

– Nå skal det gå en liten halv uke der jeg ikke kjørere snowboard og hviler kroppen. Jeg skal jeg bare slappe av, få rumpa bedre. For den er sinnssykt stiv nå, sier Marcus Kleveland som får med seg 25 000 dollar for seieren i slopestylefinalen.

Du skal til OL – hva er ambisjonene der?

– Jeg skal bare kjøre snowboard, lande noen runs og håpe på det beste, sier 18-åringen.

Marcus Kleveland (93,66 poeng) vant konkurransen foran Darcy Sharpe (91 poeng) og Mark McMorris (90 poeng).

Sølv i Big Air

Fredag tok en forslått Kleveland sølvmedalje i Big Air-finalen i X Games. Da fikk han kommentatorene til å måpe med et stort triks.

SØLV: Marcus Kleveland (19) tok sølv i Big Air-finalen fredag. Foto: Kaja Snare / NRK

– Akkurat som i fjor viser han frem det råeste trikset. Det er det beste jeg har sett bli gjennomført, sier NRK-kommentator Tom Hovde.

Marcus Kleveland selv var tilfreds med trikset som sikret han sølvmedaljen fredag.

– Jeg gjorde det i fjor også, men jeg landet ikke like bra. Det var godt å gjøre det bedre og ha en bedre følelse på det nå.