CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

– Jeg er veldig bekymret for klimaet og naturen, og er imponert av det arbeidet Morten og «We Play Green» gjør for å redde oss og planeten, sier fotballegenden Marcelo (34) til NRK.

Han er tidenes mestvinnende spiller for gigantklubben Real Madrid, med seks seriemesterskap og fem mesterligatitler. Han regnes som en av fotballhistoriens beste venstrebacker og står med 58 landskamper for Brasil. I sommer signerte han for greske Olympiakos.

– Det er utrolig morsomt at han vil være med som ambassadør. Det er selvfølgelig den klart største profilen vi har fått med så langt, med en fantastisk plattform, forteller Thorsby til NRK.

Marcelo kan formidler klimaengasjementet til sine nesten 60 millioner følgere på Instagram. Det er tre ganger så mange følgere som Norges største stjerne, Erling Braut Haaland.

Spillere på «We Play Green» Ekspandér faktaboks Morten Thorsby (Union Berlin)

Marcelo (Olympiakos)

Sofie Junge Pedersen (Juventus)

Emilie Bøviken (Lyn)

Christian Borchgrevink (Vålerenga)

Elin Landström (Roma)

Emil Bohinen (Salernitana)

Bart Vriends (Sparta Rotterdam)

Siem de Jong (De Graaschap)

Mats Møller Dæhli (Nürnberg)

Sondre Rossbach (Odd)

Zach Banzon (Kaya FC-Iloilo)

Thorsby har lenge engasjert seg i klimakampen og startet klimaorganisasjonen «We Play Green» i 2020. De vil bruke fotballen til å bevisstgjøre folk på utfordringene kloden står overfor.

– Når jeg ble spurt om å bli med som ambassadør for å hjelpe til, trengte jeg ikke lang betenkningstid, forteller Marcelo.

FEIRING: Marcelo har vunnet 25 troféer som Real Madrid-spiller. Foto: MARCELO DEL POZO / Reuters

Klimaseier i Brasil

I hjemlandet hans Brasil vant nylig Lula da Silva presidentvalget foran Jair Bolsonaro. Valgseieren er også blitt beskrevet som en seier for klimaet, mens en Bolsonaro-seier ville vært en «fullstendig tragedie for miljøet», ifølge Klimaobservatoriet i Brasil. Det er beregnet at avskogingen av regnskogen Amazonas vil dramatisk reduseres etter venstrepolitikerens seier.

Fotballprofiler som Neymar og Ronaldinho har tidligere uttrykt sin støtte til Bolsonaro, mens det er ikke kjent om Marcelo stemte eller hvem han stemte på.

Thorsby og brasilianeren skal etter planen snakke sammen kommende uke, og den norske landslagsspilleren forteller at et av temaene for samtalen vil være verning av regnskogen i Brasil.

– Er det ett sted fotball og politikk henger sammen, så er det i Brasil. Det har vi sett gjennom at flere spillere har vært aktive i valgkampen. Vi i «We Play Green» er politisk nøytrale, men er opptatt av klimasaken, og vil øke støtten til å gjennomføre det grønne skiftet, forteller Thorsby.

For han er det viktig at alle ambassadørene føler et personlig eierskap til organisasjonen. «We Play Green» vil hjelpe Marcelo til å nå ut med de sakene han brenner for.

– Jeg gleder meg til å komme i gang og bli bedre kjent med Morten og gjengen hans, sier Marcelo.

KLIMAVALG: Velgerne i Brasil gikk for Lula da Silva (t.h.) over Jair Bolsonaro (t.v.) i presidentvalget.

Thorsby til FN-møte

Thorsby skapte blest da han byttet til draktnummer 2, som et symbol på målet i Parisavtalen om å begrense temperaturstigningen på jordkloden til to grader. Neste stopp for Thorsbys «We Play Green» er klimatoppmøtet i Egypt 6.–18. november, arrangert av FN.

– FN er utålmodige og sier at det har vært nok snakk. Nå må vi handle. Det er jeg fullstendig enig, sier Thorsby i P2-programmet Arena.

Les også: Italiensk superstjerne lagde TV-program om Thorsby

Han mener at det store problemet utover 2020-tallet blir å få folk til å akseptere endringer i egen hverdag for å hjelpe klimaet. Thorsby mener at riktig informasjon og påvirkning er nøkkelen, og frykter at folk vil stemme på politikere som ikke ønsker endringer om de ikke er godt nok opplyst.

– Vårt budskap er at det mangler global støtte for å gjennomføre det grønne skiftet, og det mangler støtte i folket. Den støtten vil vi skape gjennom fotballen. Nye tall fra FN viser at fotballen når ut til over fem milliarder mennesker globalt. Det er en unik plattform til å øke oppmerksomheten rundt klimasaken, avslutter Thorsby.