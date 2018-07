Måper av Pickfords magiske tigersprang: – Helt sinnssykt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det kan fort være VMs redning. Den er helt sinnssyk, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Torp snakker om England-målvakt Jordan Pickfords redning på overtid. I en intens fotballkamp hvor mye handlet om krangling mellom spillere og få vakre øyeblikk, vartet 24-åringen opp med et lite stykke fotballmagi.

Colombias Mateus Uribe fikk stjernetreff, men Pickford strakk venstrehånden helt opp i krysset og vippet ballen ut til hjørnespark.

– Det er et veldig godt skudd. At Pickford klarer å reagere, hive seg og få en hånd på ballen er utrolig godt gjort, mener NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Redning til ingen nytte

Redningen kunne dagen derpå stå som et ikonisk øyeblikk for engelskmennene på lik linje med Gordon Banks redning fra 1970, men fotballens veier er uransakelige.

For bare sekunder senere scoret Yerry Mina på hjørnesparket som oppstod i kjølvannet av den utrolig redningen.

– Det er nesten synd Colombia scoret på corneren etterpå, mener Torp.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger, og straffesparkkonkurranse. I midten av begivenhetene skulle en 24 år ung målvakt redde England til deres første seier på straffesparkkonkurranse i historien.

LANG ARM: Med sin venstre arm reddet Jordan Pickford også straffesparket til Carlos Bacca. Foto: Matthias Schrader / AP

Ble likevel helt

– Den tidligere redningen kunne blitt kampavgjørende, men nå ble han det likevel. Nå har endelig England fått en målvakt, sier Torp.

For da Jordan Henderson bommet for England, og Colombias Uribe banket ballen i tverrliggeren sto Pickford i veien igjen. Og igjen reddet han med venstrehånden.

Carlos Baccas straffe var høy og hard, men Pickford hadde stengt buret.

– Jeg har blitt kritisert for å forsøke å redde med min øverste hånd, men så lenge du redder så er det alt som teller, sa Pickford selv til BBC etter kampen.

Mener Pickford blir avgjørende

Da Eric Dier satte den avgjørende straffen for engelskmennene ble Pickford nærmest overfalt av sine lagkamerater som hoppet oppå Englands nye målvaktshelt.

– Jeg er kanskje ung, men jeg har god mental styrke. Den brukte jeg i dag, sa Pickford.

Nå drømmer hele England om at landet skal vinne VM for første gang siden 1966. Skjønsberg mener det er viktig at Pickford opprettholder tirsdagens prestasjoner.

– Hvis England skal nå langt det viktig at Pickford, som er en urutinert keeper i landslagssammenheng, holder denne formen videre i VM.