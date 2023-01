– Det er ein draumescoring for Arsenals kaptein, sa Viaplays ekspert Kasper Wikestad etter at Martin Ødegaard fyrte av frå distanse og dobla Arsenals si leiing etter snautt halvtimen spelt.

Det er berre seks spelarar som har scora meir enn Ødegaard i Premier League denne sesongen, og det skjedde etter at Arsenal leverte ein praktfull omgang mot Tottenham.

– Ein maktdemonstrasjon av Arsenal. Ødegaard er kanskje den beste spelaren i Premier League for augeblikket. Det er berre å ta av seg hatten, seier ekspert Tor Ole Skullerud då Ødegaard blei applaudert av bana like før slutt.

Scoringa gjer at Ødegaard toppar fjorårets statistikk. På 23 kampar denne sesongen har han scora åtte mål og levert fem målgivande. Førre sesong scora han sju mål og leverte fem målgivande på 40 kampar.

– Han har vore veldig god. Han styrer alt som er, seier Viaplays ekspert Eirik Bakke om kapteinen.

Reagerer etter tilskodarspark

Etter kampslutt blei det amper stemning då Arsenal-keeper Aaron Ramsdale snudde seg mot Tottenham-fansen og haussa dei opp.

Det likte ikkje spelar Richarlison, som gjekk bort til keeperen og var tydeleg irritert.

Ein vakt kom inn på bana og splitta spelarane, men det var i etterkant av diskusjonen at den urovekkande hendinga fann stad.

HEIT DISKUSJON: Aaron Ramsdale og Richarlison. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Ramsdale gjekk nær tilskodarfeltet for å plukke opp flaska si, og då kom ein tilskodar over reklameskilta og sparka keeperen i skuldra.

– Spurs-fansen ropte ein del til meg under kampen, og eg ville seie noko tilbake. Dei eg sa det til tok det i god sportsand, men ein tilskodar prøvde å sparke meg på ryggen, forklarar Ramsdale til BBC Sport.

Det tykte han lite om.

– Det er synd, etter som det berre er ein enkelt fotballkamp det er snakk om. Spelarar frå begge lag prøvde å få meg vekk derifrå, og heldigvis skjedde det ikkje noko for drastisk. Det gir ein sur smak i munnen, men eg er sikker på at vi vil nyte det då vi kjem tilbake i garderoben, fortel han vidare.

Ødegaard fekk ikkje med seg hendinga, men fekk vite om den i etterkant.

– Det er synd at slikt skjer på fotballbana, seier Ødegaard til BBC Sport.

Sjå hendinga her. Du trenger javascript for å se video. Sjå hendinga her.

– Fullstendig uakseptabelt

Ein talsperson for Den engelske spelarforeininga (PFA) fortel at situasjonen vil bli følgd opp.

– Vald mot spelarar er fullstendig uakseptabelt. Denne type hendingar skjer altfor ofte. Når ein spelar blir angripe, forventar vi at lova og forskrifta som er for å beskytte spelarane blir handheva på riktig måte seier han til BBC Sport.

Talspersonen held fram:

– Som spelarane sin fagforeining behandlar vi dette som ein prioritert sak. Vi vil halde fram med å samarbeide med myndigheitene for å krevje at spelarar og tilsette er betre beskytta på arbeidsplassen.

Tottenham-trenar Antonio Conte var skuffa over prestasjonen, men vel å rose Ramsdale for hans mange redningar i løpet av kampen.

– Vi mista ikkje hovudet. I andre omgang prøvde vi det vi kunne, og eg tykkjer Ramsdale var den beste spelaren, seier Conte til Viaplay.

Han er lei seg på vegner av fansen.

– Eg er veldig skuffa og lei meg overfor fansen vår, seier han vidare.

Svært fornøgd

Ødegaard var ein glad mann etter kampslutt, og tykkjer at spelarane leverte ein veldig solid prestasjon.

– I første omgang er vi ekstremt bra, og køyrer over dei totalt, eigentleg. Vi er spelarar som kjenner kvarandre godt, og då er det vanskeleg å møte oss, seier Ødegaard til Viaplay.

På spørsmål om korleis han er blitt så målfarleg denne sesongen, svarer han dette:

– Eg fekk eit godt treff og det var deileg å sjå den gå inn. Det er samansett, og handlar om korleis vi spelar som lag, og mi rolle i laget. Deileg å få betalt for jobben ein legg ned, seier han.

Trenar Mikel Arteta sparte ikkje på superlativa etter sigeren.

– Eg elskar måten vi spelar på. Eg er sikker på vi gjorde mange Arsenal-fans glade i kveld. Det er veldig tilfredsstillande å sjå på, seier Arteta til Viaplay.

Kjempeskrell

Tottenham fekk ein marerittstart på kampen etter at keeper Hugo Lloris scora sjølvmål.

Det skjedde etter at Arsenals Bukayo Saka slo inn frå høgre, og Lloris klarte å slå ballen i eige nett.

– Nok ein gong rotar han det til. Det er skremmande å sjå at han slepp inn slike type mål på dette nivået, seier Bakke.

BLEMME: Hugo Lloris scora sjølvmål mot Arsenal. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Ødegaard, som nettopp blei kåra til månadens spelar i Premier League, lykkast på sin andre sjanse frå distanse, og dermed gjekk Arsenal til pause med ei tomålsleiing.

– Ein fantastisk avslutning, og ingenting meir enn det Arsenal fortener, seier Sky sports ekspert Gary Neville.

LANGSKOT: Martin Ødegaard prøvde seg fleire gonger frå distanse. På andre forsøk sat kula i nettet. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Det blei med dei to måla, og dermed tok Arsenal eitt skritt nærare ligagullet, etter at Manchester City gjekk på ein skrell mot Manchester United i same runde laurdag.

Arsenals siger mot Tottenham gjer at dei no har eit forsprang på åtte poeng til Guardiolas menn.

Arsenal har ikkje vunne serien sidan sesongen 2003/04.