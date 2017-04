Mannen Zuccarello frykter: – Må ha flaks for å score mot han

MONTREALS MÅLVAKT: Carey Price. Foto: BRUCE BENNETT / AFP

– Vi møter jo en keeper i verdensklasse.

Mats Zuccarello sin oppsummering etter 3-4-tapet i den andre runden i Stanley Cup mot Montreal Canadiens var klar. Mannen han frykter er ikke blant dem som slenger 171 centimeter høye kroppen hans rett i pleksien eller ned i isen.

Nordmannen sliter nemlig med å overliste Montreals bakerste mann, målvakten Carey Price.

Så god at han må legges i bakken

Price har vist seg å være i toppform, i de siste fire kampene i serien har kanadieren kun sluppet inn to mål. I kampen natt til lørdag, norsk tid, stoppet også 29-åringen 35 av Rangers 38 skudd på mål.

– Da holder ikke skuddene mine, man må ha flaks for å score mot han, sier Zuccarello overfor NRK.

I tillegg var Price helt avgjørende i da kampen gikk til spillerforlengelse. (Se video i tweeten under.)

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Rangers og Montreal møttes også i sluttspillet i 2014. Det møtet avsluttet sesongen for Price etter at Rangers venstre ving, Chris Kreider, krasjet inn i han og sendte han ut av sluttspillet og sesongen med skade.

– Målvaktene er for gode til å komme seg forbi med et rent skudd. For å score mot menn som Price må jeg komme meg foran dem og fjerne muligheten hans til å se pucken, uttalte Kreider til New York Post i forkant av den første sluttspillkampen.

Med andre ord kan man tolke det dit hen at Price er så god at Rangers vil forsøke å legge han i bakken for å kunne vinne.

SCORET: Det er verdt å nevne at Mats Zuccarello scoret 3-2-målet mot akkurat Carey Price i den andre sluttspillkampen. Men skal vi tro han, så trengte han en god del flaks for å få det til. Foto: Minas Panagiotakis / AFP

Den suverene svensken

Om man skal trekke frem en målvakt som kan utligne målferdighetene til kanadieren, trenger man ikke lete lenge. Det er bare å se på mannen som står rett ovenfor Price på banen, Henrik Lundqvist i Rangers-målet.

I den første sluttspillkampen var svensken helt overlegen. Samtlige av Montreal Canadiens 31 skudd på mål ble stoppet og Rangers vant 2–0.

SUVEREN: Henrik Lundqvist. Foto: BRUCE BENNETT / AFP

– Vi må bare rose Rangers-laget, de spilte godt, og jeg synes Lundqvist spilte enestående, sa Price til NHL.com etter 2-0-tapet.

I Norge fokuseres det naturlig nok på den norske duellen mellom Zuccarello og Martinsen, men førstnevnte tror det er duellen mellom de to målvaktene som vil avgjøre hvem som går seirende ut

– Det blir nok ikke en norsk – norsk duell, sier 29-åringen før han fortsetter:

– De har verdens beste keeper, vi har en av verdens beste keepere selv. Det er tilfeldigheter som vil avgjøre det her. Spiller vi på vårt beste har vi en sjans.