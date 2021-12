Mannen som vil bestemme alt

I Ralf Rangnick har Manchester United skaffet seg mye som de har manglet.

De hadde ikke en fast trener. Det har de nå.

De savnet impulser fra andre fotballkulturer. Det har de nå.

De manglet tung sportslig kompetanse. Det har de nå.

Men det fremste de får, er en taktisk identitet. Lenge har folk spurt seg hvordan United faktisk spiller, uten å finne klare svar. Ofte har dette sett ut til å gjelde spillerne selv.

Med Rangnick velger United den tyske fotballskolen. Derfor er denne «midlertidige» ansettelsen viktigere enn den kan virke.

Den kan faktisk bli et veiskille.

Lekse for livet

For selv om Rangnick på papiret blir Uniteds trener kun ut sesongen, er han langt mer: han er en direktør, strateg og visjonær.

Den tyske 63-åringen anses som «gudfaren» av moderne tysk fotball. De siste 20 årene har han innført en stil som har inspirert trenere som Thomas Tuchel (Chelsea), Jürgen Klopp (Liverpool) og Julian Nagelsmann (Bayern München).

Flere ganger har Rangnick omstrukturert klubber totalt. Det samme kan han gjøre i United, om han får muligheten.

VIL STYRE: Rangnick har omstrukturert flere klubber i sin karriere. Får han lov å gjøre det i United også? Foto: Jens Meyer / AP

Rangnick var ingen stor spiller, men lærte en lekse for livet som spillende trener for smålaget Viktoria Backnang i 1984. De møtte Dynamo Kiev, fra Ukraina – og ble knust.

Dynamo spilte på en måte Rangnick aldri hadde sett. På den tiden brukte tyske lag sweeper, fem i forsvar og markering mann mot mann. Dynamo spilte med fire bak og soneforsvar. Så fort de mistet ballen, presset de høyt for å vinne den igjen. Når de vant den, angrep de fort, før motstanderen var i balanse. Det virket som de spilte med tre mann ekstra.

Rangnick prøvde å finne ut av hvordan de gjorde det.

Total kontroll

Svarene han fant, bidro til å skape en stil som tok ham opp gjennom det tyske ligasystemet. Han bygget lag som var intense, direkte og hurtige. De prøvde å avslutte maks 10 sekunder etter at de hadde vunnet ballen.

De spilte litt som Liverpool gjorde i de første årene under Klopp.

De neste årene hadde Rangnick suksess med flere tyske lag. Men mesterstykket ble skapt da han fikk total kontroll over en klubb.

I 2006 ble han trener for Hoffenheim, et lag eid av styrtrike Dietmar Hopp. Rangnick tok dem fra tredjedivisjon til øvre halvdel av Bundesliga på tre år.

Så ble han direktør for både tyske Leipzig og østerrikske Salzburg, som begge er eid av energidrikken Red Bull. Der bygget han enorme speidernettverk og ansatte kun trenere som spilte på «hans» måte.

Det var i Salzburg, med Rangnicks type fotball, at Erling Braut Haaland slo gjennom i Europa.

SALZBURG: Erling Braut Haaland slo gjennom internasjonalt Salzburg, som spilte «Rangnick-fotball» Foto: JOE KLAMAR / AFP

Under Rangnick gikk Leipzig fra fjerdedivisjon til andredivisjon.

I 2015 flyttet Rangnick alt sitt fokus mot Leipzig, hvor han vekslet mellom rollene som direktør og trener. De neste fire årene gikk laget fra andredivisjon til Mesterligaen.

Så med midler og total kontroll leverer han resultater. Det at han bestemmer stilen, og ikke treneren, skaper kontinuitet. Få strukturerer fotballklubber like bra som ham.

Alt dette gjør det spesielt at han nå blir «midlertidig» trener.

Konsulenten

Dette er han nok enig i selv, for da Chelsea ønsket ham som midlertidig trener tidlig i år, sa Rangnick nei.

– Jeg vil gjerne jobbe med dere, men jeg kan ikke gjøre det kun i fire måneder. Jeg er ingen midlertidig trener, sa han til dem.

I United får han seks måneder, men så får avtalen en vri.

Rangnick skal etter det beholdes som konsulent i to år.

Derfor kan dette bli et veiskille. Under Ole Gunnar Solskjær hadde United ingen klar taktisk identitet utover å spille «offensiv fotball». Nå legger de grunnlaget for en tydelig stil.

De neste månedene vil Rangnick drille laget inn etter sine prinsipper. Om United kjøper noen i januar, blir det fort på hans premisser.

Om United da vil ha kontinuitet, bør de i sommer velge en permanent trener som følger samme stil. Faktisk skriver flere engelske medier at Rangnick selv vil gi råd om hvem de skal gå for.

Dette utelukker ikke Mauricio Pochettino, selv om han har hentet sine idéer fra andre steder. The Guardian skriver at han er interessert i jobben, selv om Rangnick er involvert.

AKTUELL: Mauricio Pochettino er interessert i managerjobben i United på lengre sikt Foto: OLI SCARFF / AFP

Så er spørsmålet: Hvor mye makt vil Rangnick egentlig få som konsulent?

Ed styrer showet

Det er ikke lett å spå med tanke på at han vil få en rolle som rådgiver. Så elendig har United blitt drevet de siste åtte årene, at det hadde gitt mening å bare ansette ham som sportsdirektør. Her er nøklene. Gjør som du vil.

Det kan ikke gå så mye verre enn det det har gjort.

Men vil United gjøre det? Da José Mourinho ble kastet ut for tre år siden, leitet de visstnok etter en direktør à la Rangnick. De somlet i to år før de i mars forfremmet John Murtough.

Nå har Murtough og urutinerte Darren Fletcher to ulike roller som direktører. Men det er fortsatt visepresident Ed Woodward, arkitekten bak Uniteds fall fra toppen, som styrer showet.

Og hva vil skje med ham? Siden april har United sagt at Woodward skal forlate klubben mot slutten av året, men ingen dato er satt, og rykter har dukket opp om at han kan bli likevel.

Woodward har hatt makt over hvem United ansetter og kjøper. Dette er ting Rangnick er vant til å bestemme selv.

SLUTTER HAN? Uniteds sterke direktør Ed Woodward har sagt at han vil tre av innen året er ute, men gjør han alvor av det? Foto: PAUL ELLIS / AFP

Krevende og utålmodig

Så det spørs hvordan Rangnick vil håndtere en rolle hvor han kun gir råd, om det blir slik. Han beskrives som krevende og utålmodig. United vet dette, for Murtough besøkte ham i Leipzig i 2019.

For to år siden ble Rangnick spurt om en mulig rolle i United.

– Spørsmålet blir: Kan jeg være en som får innflytelse over hele klubben? Hvis ikke, får man kun utnyttet halvparten av det jeg kan, svarte han.

Nå kommer han fra rollen som sportssjef i Lokomotiv Moskva. Den populære Twitter-kontoen Russian Football News, som følger russisk fotball tett, beskriver hans kontroll over det sportslige i klubben som «diktatorisk».

Så detaljorientert kan Rangnick være, at han én gang i Tyskland fortalte sjåføren av lagbussen hvordan han skulle kjøre.

Uniteds ansettelse av Rangnick gir mer mening om Woodward drar. Nettsiden The Athletic skriver at Woodward vil stikke snart, og at hans erstatter, Richard Arnold, kun vil ta seg av den kommersielle driften. Det gir plass til Rangnick.

Likevel: Om United føler at Rangnick vet best, hvorfor gi ham en ekstern rolle?

Kanskje blir mer avklart i sommer. Enn så lenge blir Rangnick trener, noe som bør løfte laget.

Så får vi se om United vil ha ham bak rattet som direktør, eller om han kun blir med som passasjer.