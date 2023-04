– Det er heilt absurd.

Ein kan nesten høyre dansken riste på hovudet over telefonlinja.

Orda kjem frå sjakktrenar- og spelar Peter Heine Nielsen som akkurat har lese historia om ein slu kenyanar og hans smått utrulege sjakkplan.

I AKSJON: Det som lenge verka som ein god plan, gjekk til slutt i vasken for denne luringen. Foto: Chess Kenya

– Det er jo juks. Men det har òg ein komisk verdi. Eg trur eg aldri har høyrt om nokon som har gjort noko liknande, seier han til NRK.

Kledde seg ut

No er du kanskje nysgjerrig på kva denne mannen har gjort og kvifor Heine reagerer? Overskrifta frå nettstaden Nation. Africa forklarer kanskje det meste:

«Kva er det neste for den mannlege sjakkspelaren som blei avslørt etter at han konkurrerte som ei kvinne?»

Viss nokre augebryn framleis er heva, får du heile historia kort fortalt her:

Under Kenya Open Chess Championship i hovudstaden Nairobi, blei ein mannleg spelar avslørt for å ha kledd seg ut som ei kvinne under turneringa. På bileta som florerer av vedkommande, ser ein person som er tildekt i ein nikab og har på seg briller.

Vanlegvis spelar menn og kvinner i kvar sin klasse.

STORSPELTE: Mannen vann mot fleire toppspelarar innleiingsvis, og var med i kampen om førstepremien på rundt 3000 dollar, som svarer til rundt 31 000 norske kroner. Foto: Chess Kenya

Det einaste ein ser er delar av ansiktet. Presidenten i det kenyanske sjakkforbundet, Benard Wanjala, stadfestar hendinga overfor NRK.

Vanlegvis spelar menn og kvinner i kvar sin klasse. Toppspelarane i kvinneklassen i turneringen hadde generelt lavere rating enn toppspelarane i herreklassen.

Mannen, som ifølge rapportane ikkje er profesjonell, slo både den tidlegare nasjonale meisteren Gloria Jumba (1487) og den ugandiske toppspelaren Ampaira Shakira (vurdert 1702). Noen av herrespelarane som deltok, har ein rating opp mot 2000. Førstepremien på rundt 3000 dollar, som svarer til rundt 31 000 norske kroner.

– Angrar djupt

Og planen verka skotsikker – heilt til han ikkje var det lenger.

For etter den fjerde runden, der spelaren hadde vunne fleire imponerande kampar, ante dommarar på ugler i mosen.

Dei skal ha teke personen inn på eit rom og klart å avsløre identiteten til mannen. Det kom etter fleire mistenkjelege observasjonar, ifølgje Wanjala.

– Han snakka ikkje med nokon, han hadde dekt seg for mykje og han hadde teke på seg skitne sko som var meir maskuline enn feminine, fortel sjakkpresidenten til NRK.

Til slutt måtte den slue mannen «velte kongen» og leggje seg flat.

– Årsaka var økonomiske behov, men eg angrar djupt på handlinga mi og er klar til å akseptere alle konsekvensar, skal han ha skrive i eit brev NRK har fått tilgang til frå den kenyanske presidenten.

– Saka er vidaresend til disiplinærkomiteen for rettferdig rettargang. Ei avgjerd vil bli teken i etterkant, seier Wanjala.