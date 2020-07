For tretten dager siden kom den tragiske beskjeden om at Finn Christian Jagge hadde gått bort, bare 54 år gammel. Dødsårsaken var tarmslyng med komplikasjoner.

Tirsdag ble Jagge bisatt i Nordstrand kirke. Flere av Jagges tidligere idrettskollegaer og venner er blant dem som er samlet for å ta farvel med den folkekjære alpinisten. Blant dem som er til stede er Ole Kristian Furuseth, Hans Petter Buraas, Tom Stiansen, Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Johann Olav Koss.

Trine Rein åpnet bisettelsen med å synge Meat Loaf-sangen «I'd do anything for love», mens forrettende prest Kåre Skråmestø fortalte om hvordan den siste tiden hadde foregått. Jagge havnet i koma tidlig i juni, men ble bedre og ble skrevet ut av sykehuset 26. juni. Så kom nye komplikasjoner og Jagge gikk bort den 8. juli, fortalte presten.

Trine Rein var solist under bisettelsen i Nordstrand kirke. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Skipresident Erik Røste holdt minnetale i kirken, hvor han kalte Finn Christian Jagge en hedersmann. Røste hadde også med en hilsen fra FIS som kalte ham en pioner.

– Finken ga seg ikke på tørre møkka. Han var en stayer, han ga seg aldri. Derfor ble han så god. Han var med og la grunnlaget for det som det ble oppskriften for norsk toppidrett. Allsidig trening, hardt arbeid og godt vennskap. Han satte standarden og etablerte kulturen som ble Attacking Vikings, mintes Erik Røste.

Erik Røste holdt minnetale, før han leste opp fra minnebuketten til Norges Skiforbund. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Bisettelsen ble avsluttet med at Rein sang en versjon av Scissor Sisters-låten «We're not gonna take it».

– Mange minner kommer opp

Alpinfamilien var samlet mandag for å ta farvel og minnes Jagge. Lasse Kjus forteller om en god opplevelse og en stor sorg etter vennen.

– Alle fikk delt gode minner og gode historier om Finn Christian og hva han har betydd for oss. Det var utrolig fint å minnes han på den måten. Det er vanskelig å si noe voldsomt mye her i dag. Jeg har mistet en venn altfor tidlig. Det er veldig brutalt, sier Kjus etter bisettelsen.

Lasse Kjus sier at vennen gikk bort altfor tidlig. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Kjetil André Aamodt var også lagkamerat med Jagge i mange år. Han sier det var en fin og verdig seremoni i kirken.

– Det var en veldig fin seremoni. Det var en veldig sterk tale fra datteren. Det var tøft å se Ole Kristian Furuseth bære ham ut av kirken. Mange minner kommer opp i hodet. Vi var på guttetur gjennom femten år i alpinløypene. Det er årene som har formet oss som gutter og menn, man får et ekstra sterkt bånd, forteller Aamodt.

Hans Petter Buraas tok OL-gull i slalåm seks år etter Finken. De to har vært nære venner helt fram til Jagges død.

– Han betydde veldig mye for meg, han var en rollefigur. Han var den vi virkelig så opp til. Han ble en fadder for meg da jeg kom inn på laget. Ga meg mange gode råd som jeg har vært kjempetakknemlig for.

– Den gode latteren han hadde, den sitter i kroppen enda. Han hadde alltid en latter som var helt rå å høre på, fortsetter Buraas.

Også Kjetil Jansrud var med på alpinsamlingen dagen før bisettelsen. Han ble inspirert av historiene om Finken og minnes ham som en veldig god og hyggelig person.

– Det var sterkt. Det er ikke så mye mer å si enn det. Det er vanskelig for de aller nærmeste, og vi som skifamilien er også en del av det. Jeg var litt for ung til å være på landslag med Finn Christian, men vi har fått en ærefull arv i å opprettholde som vi prøver å gjøre hver eneste dag. Det var fint å høre om da han var ung og virkelig dro i gang det vi kaller Attacking Vikings i dag, og det vi står for, sier Jansrud.

Tok OL-gull

«Finken» huskes som en av Norges beste alpinister. Han var aktiv i verdenscupen fra 1986 og frem til 2000. Gjennom karrieren tok han syv verdenscupseire i slalåm, samt en gullmedalje fra OL i Albertville i 1992.

Og nettopp OL-gullet fra Frankrike står igjen som høydepunktet fra hans aktive karriere.

Jagge som før slalåmrennet kun stod med én verdenscupseier overrasket alle og slo det italienske fenomenet Alberto Tomba. Nordmannen kjørte en gnistrende første omgang og holdt unna for italieneren som måtte ta til takke med sølvet.