Barcelona-linkede Philippe Coutinho var ikke engang å finne i dagens Liverpool-tropp. Savnet etter den magiske brasilianeren viste seg da Liverpool slet med å åpne opp Crystal Palaces forsvarsmur.

– Situasjonen er som den er. Det er ikke lett for noen, men vi må fokusere på jobben på banen, svarte Jürgen Klopp til Sky Sports på spørsmål om den pågående overgangs-sagaen.

Men Klopp har flere magikere i stallen og etter sytti minutter tok Sadio Mané ansvar.

Senegaleseren spilte vegg med venstreback Robertson før Crystal Palaces Luka Milivojevic noe klønete forærte ballen til fjorårets Liverpool-toppscorer som enkelt satte ballen i mål.

Dermed ordnet venstrevingen årets første seier i Premier League for rødtrøyene på solfylte Anfield.

Anfield forskjellen

– Det var vanskelig. Jeg har ingen idé om hvor mye vi hadde ballen og vi måtte være tålmodige. Anfield hjelper mye og i dag mener jeg at det var forskjellen, sa Jürgen Klopp etter kampen.

Men Crystal Palace var heller ikke ufarlige. Christian Benteke har for vane å gjøre livet surt for hans tidligere arbeidsgiver. Etter femtifem minutter ble belgieren spilt fri på åpent mål, men klarte på utrolig hvis å blåse ballen over.

Flere endringer fra Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp gjorde hele fem endringer fra Watford-kampen. Ut gikk Alexander-Arnold, Alberto Moreno, Emre Can, Dejan Lovren og Mohamed Salah. Inn kom Joseph Gomez, James Milner, Daniel Sturridge, Ragnar Klavan og debutant Andrew Robertson.

Etter seksti minutter fikk årets storsignering, Mohamed Salah sin Anfield-debut da han kom inn for Sturridge. Egypteren var toneangivende og var nære på å legge på til 2–0 på overtid, men Hennesey reddet mesterlig i venstre kryss.

Liverpool står dermed med fire poeng før neste helgs storkamp mot Arsenal.