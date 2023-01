Mandelas barnebarns tale utløste skandalescener: «Gi dem bananer! Marokkanere er dyr»

Marokko tok seg helt til semifinalen under VM i Qatar – men i det afrikanske nasjonsmesterskapet kom de seg ikke engang til flyplassen i nabolandet Algerie.

Kaoset startet sist uke. Under mesterskapets åpningsseremoni holdt Nelson Mandelas barnebarn, Mandla Mandela, en tale under åpningsseremonien som ble holdt på nyåpnede Nelson Mandela Stadium.

Med blant andre Fifa-president Gianni Infantino på tribunen, kom Mandelas med budskap om å frigjøre både Palestina og Vest-Sahara.

Sistnevnte satte fyr på både publikum og de hjemmeværende marokkanerne.

– I hans ære, la oss ikke glemme den siste kolonien i Afrika: Vest-Sahara. La oss kjempe for å frigjøre Vest-Sahara fra undertrykkelse, sa Mandela med henvisning til bestefaren.

TO BLAD MANDELA: Mandla Mandela (stående i gul T-skjorte) sammen med bestefaren Nelson Mandela (sittende i gul T-skjorte) avbildet sammen i 2009. Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Utsagnet ble møtt med spredt buing og jubel inne på arenaen, og i etterkant kom det rasistiske tilrop rettet mot marokkanere.

«Gi dem bananer! Marokkanere er dyr», skal ifølge nyhetsbyrået AFP ha blitt ropt fra tribunen.

Marokkansk friidrettslegende raser

Det afrikanske fotballforbundet (Caf) skriver i en pressemelding at de ikke stiller seg bak utsagnene til Mandela og at organisasjonen er politisk nøytral.

For øyeblikket pågår en etterforskning av hendelsen for å avgjøre om den var i henhold til Caf og vedtektene til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Pressemeldingen får den tidligere, marokkanske storløperen Hicham El Guerrouj til å rase på Twitter. Han kaller uttalelsen til Caf for «sjokkerende».

– Hvordan kan dere snakke om en etterforskning når dere var TIL STEDE OG BEVITNET de rasistiske kommentarene fra det algeriske folket og hetsen fra taleren som kalte på krig mot Marokko i talen sin. Dere må først fordømme det, så etterforske, skriver El Guerrouj, som er verdensrekordholder på 1500 meter.

OLYMPISK MESTER: Hicham El Guerrouj herjet på mellom- og langdistanse ved årtusenskiftet. Han vant 1500 meter og 5000 meter under Sydney-OL i 2004, samt at han tok fire strake VM-gull på 1500 meter mellom 1997 og 2003. Foto: BEN CURTIS / AP

Vest-Sahara: Symbolet på konflikten

Knut S. Vikør har blant annet skrevet bok om historien til de nordafrikanske landene og var historieprofessor ved Universitetet i Bergen i en årrekke. Han omtaler Algerie og Marokko som «regionale rivaler» og Vest-Sahara som «symbolet på konflikten» mellom de to landene.

– I Marokko er Sahara-spørsmålet mer eller mindre hellig og en av de tingene som man ikke har lov til å diskutere hvis du vil være i fred og ro i det landet, sier han til NRK.

Fra 1884 til 1975 var området kjent som Spansk Sahara. Etter at Spania trakk seg ut, ble det perioder med konflikt. Siden 1991 er størsteparten av Vest-Sahara okkupert av Marokko, mens deler av det er kontrollert av Polisario-bevegelsen som støttes av Algerie i kampen for frigjøring.

Vikør mener situasjonen i Vest-Sahara nå er rimelig rolig og at marokkanerne har god kontroll. Videre tror han reaksjonene til supporterne inne på arenaen er som en ryggmargsrefleks for de algeriske supporterne.

– De snakker samme språk og det er ingen raseforskjell. Dette er politisk og litt irritasjon over at de stenger grensene og slikt. Den aktive konflikten mellom de to landene ligger 50 år tilbake, så det er nok litt det at man har vent seg til at de er fæle mennesker og kolonister, de som er på den andre siden, sier han.

Fikk ikke fly til Algerie

Høsten 2021 kuttet Marokko og Algerie alle diplomatiske forbindelser og det har ikke vært mulig å fly fra Marokko til Algerie. Likevel ønsket de å entre landet via luftveien, men fikk i siste liten avslag fra algeriske myndigheter:

– Det vi opplever i dag med det marokkanske landslaget i venterommet på flyplassen er en skam, sa Marokkos fotballpresident Faouzi Lekjaa, ifølge BBC.

MÅTTE VENTE: Spillere for det marokkanske U23-landslaget som deltar i det afrikanske nasjonsmesterskapet ventet lenge i håp om å få klarsignal til å fly fra hovedstaden Rabat og til Algerie. Foto: FADEL SENNA / AFP

Det afrikanske nasjonsmesterskapet er ikke det samme som det prestisjetunge Afrikamesterskapet. De holdes annethvert år. Det har Fifa-status som en vennskapsturnering og er blitt arrangert seks ganger tidligere.

Marokko er sammen med den Den demokratiske folkerepublikken Kongo den mest suksessrike nasjonen med to seirer hver.