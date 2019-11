Brødrene Ingebrigtsen påmeldt i EM

Filip Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen hadde bestemt seg for å droppe EM i terrengløp, men torsdag melder Norges friidrettsforbund at begge to likevel er påmeldt mesterskapet i Lisboa neste helg. De to er regjerende mestere i henholdsvis senior- og U20-klassen. Også i år stiller Jakob eventuelt i U20-klassen. Først over helga blir det klart om brødrene faktisk stiller. Da tar også langrennsløperen Didrik Tønseth en beslutning på om han stiller i terreng-EM.