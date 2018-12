Etter en dag med spekulasjoner ser det nå ut til at Manchester United ved en feil har røpet at nordmannen blir klubbens nye vikarmanager.

Når man søker på navnet «Solskjaer» på Manchester Uniteds hjemmesider omtales han som deres nye vikarmanager i et videoklipp. Det var VG som omtalte dette først.

Fjernet tre klipp

Videoklippet viser Solskjærs avgjørende mål i Champions League-finalen i 1999 mot Milan. Det var ett av tre videoklipp som ble feilaktig publisert fra de røde djevlene, og som senere ble fjernet.

TRE KLIPP: Disse tre klippene ble lagt ut på hjemmesiden til Manchester United i kveld. Foto: Skjermdump: Manutd.com

– De får en som kjenner klubben veldig godt. Den første trenerjobben han hadde var en stor jobb i United, og trene reservelaget er ikke en liten jobb det. Han kjenner jo en del av spillerne, blant annet Paul Pogba som var på det laget før, sa Ronny Johnsen til NRK i timene før nyheten sprakk.

Erna Solberg skrev en gratulasjon til Solskjær på Twitter med en gang mediene bekreftet at det hadde ligget ute videoer med annonsering av Solskjær som ny sjef, men trakk den tilbake etter at Manchester United selv trakk videoene fra hjemmesiden.

Foto: Skjermdump: Erna Solberg, Twitter

Mourinho sparket

For litt over to uker siden signerte Solskjær en ny treårskontrakt med Molde. Ifølge Mirror ble en klausul i kontrakten utløst tidligere tirsdag kveld, og dermed virket alt klart for at Solskjær skulle få sjansen i Premier League igjen.

Med seg på laget skal tidligere Alex ferguson-assistent, Mike Phelan, være Solskjærs assistent, samtidig som Michael Carrick blir værende med videre fra nåværende regime.

Det var tidligere i dag at José Mourinho måtte forlate klubben. Det ble spekulert ganske raskt i at en ny midlertidig manager skulle være på plass innen 48 timer.

Siden videoene nå er fjernet, er det fortsatt ikke helt bekreftet, men om det stemmer at han tar over den tradisjonsrike klubben blir hans første kamp mot gamleklubben Cardiff, nå til helgen.