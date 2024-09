– Dette er en rett i dusjen-prestasjon, mente Viaplays fotballekspert Pål André Helland.

Det fikk han rett i. Etter en skrekkopptreden, der Casemiro var involvert i begge baklengsmålene i første omgang mellom Manchester United og Liverpool, ble han byttet ut til pause.

Kritikken har florert siden Casemiro-tabbene. Ifølge statistikknettstedet Opta hadde han dessuten ti feilpasninger i første omgang. Han hadde 26 fullførte pasninger.

– Man skulle tro han var en muldvarp (for Liverpool) utpå der, sa Helland.

Liverpool var totalt sett det beste laget i Manchester og vant til slutt 3-0 på Old Trafford.

– Det gjør vondt for Manchester United og dette gjør vondt for Erik ten Hag, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Etter kampen fikk Bruno Fernandes spørsmål fra Viaplay om hva som ble sagt til Casemiro etter første omgang.

– Casemiro er mer erfaren enn meg, jeg trenger ikke si noe til ham. Han har spilt for to av de beste klubbene i verden, sier portugiseren.

HERJET: Liverpool leverte drømmefotball i første omgang på Old Trafford. Foto: Dave Thompson / AP

– Helt, helt unødvendig

Liverpool så ut til å få en pangstart på rivaloppgjøret da Trent-Alexander Arnold satte ballen like over målstreken etter et vakkert angrep.

Men etter en VAR-sjekk viste det seg at lagkamerat Luiz Diaz hadde vært i offside like før ballen gikk i mål. Dermed ble scoringen annullert, til full jubel på Old Trafford.

Men United virket ikke å ta advarselen helt på alvor. For brasilianske Casemiro slurvet i oppspillsfasen og sendte ballen rett i beina på en Liverpool-spiller. Salah mottok ballen langs høyrekanten og slo ballen inn på pannebrasken til Luiz Diaz, som sendte Liverpool opp i ledelsen.

Etter scoringen fikk Casemiro en kraftsalve av Semb, som var lite imponert av midtbanespillerens pasning.

– Helt, helt unødvendig. Han spiller ballen så feil som han kan, kommenterte den tidligere landslagssjefen.

– Det er helt utilgivelig av Casemiro, sa eksperten videre.

BYTTET UT: Casemiro fikk kun én omgang i hatoppgjøret mot Liverpool. Foto: Molly Darlington / Reuters

Slaktes i England

Heller ikke engelske eksperter var nådige med Casemiro og hans lagkamerater.

– Veldig svakt spill fra Casemiro og liker ham skikkelig godt. Hans pasning blir brutt og Salah mottar til høyre. Det er to spillere i feltet og Bruno Fernandes burde løpt for livet for komme seg tilbake, sa BBC-ekspert Dion Dublin om scoringen.

Diaz og United var ikke ferdige. Nok en gang mistet Casemiro ballen og ballen gikk videre til Salah. Han spilte den tilbake til sin colombianske lagkamerat, som doblet ledelsen for bortelaget.

– Jeg vil gå så langt og si at Casemiro har mistet litt av selvtilliten sin, sa tidligere Manchester United-profil Gary Neville på Sky Sports' sending.

Etter den grusomme omgangen, der lagene gikk til garderobene med 0-2 som resultat, kom ikke brasilianeren ut på gressmatta igjen.

Kort tid etter lagene kom i gang med andre omgang skulle vondt bli til verre, og Mohamed Salah økte til 3–0 for Liverpool.

Salah om fremtiden: – Dette er mitt siste år

Egypteren kommenterte fremtiden sin etter kampen. Og det er langt fra sikkert at han befinner seg på Anfield når neste sesong sparkes i gang.

– Dere vet dette er mitt siste år i klubben. Jeg vil bare nyte det, sier Salah til Sky Sports, og sikter til at kontrakten går ut sommeren 2025.

Han sår imidlertid tvil om fremtiden.

– Ingen i klubben har snakket med meg om en ny kontrakt, så jeg kommer til å si at dette er min siste sesong, sier egypteren.

USIKKER FREMTID: Mohamed Salah har under et år igjen av kontrakten sin med Liverpool. Foto: Molly Darlington / Reuters

Om en mulig kontraktsforlengelse svarer han slik:

– Det er ikke opp til meg, men ingen i klubben har snakket med meg, hevder Salah.

Søndagens resultat betyr at Liverpool står med full pott etter tre Premier League-kamper. De røde djevlene må nøye seg med tre poeng på tre kamper. De står med to strake tap.