Manchester United tok til slutt en overbevisende 3-1-seier, hvor Antony fikk en drømmedebut med scoring foran hjemmesupporterne.

Så, etter at Bukayo Saka utlignet, kontret vertene og Marcus Rashford inn to scoringer i 2.-omgang.

Nå er det likevel situasjonen på stillingen 0–0 som skaper debatt.

– Latterlig

Denne Premier League-runden har nemlig gitt en rekke kontroversielle situasjoner. Fellesnevneren er at VAR griper inn i det mange mener ikke er åpenbare feil.

Det tok bare 12 minutter før denne problemstillingen ble aktuell også på Old Trafford: Martin Ødegaard var nemlig ikke nær ballen da han tok den fra Christian Eriksen.

SITUASJONEN: Her er Martin Ødegaard i duell med Christian Eriksen. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Dansken ropte på frispark, men ble ikke hørt av dommer Paul Tierney. På den påfølgende kontringen scoret Gabriel Martinelli – før VAR grep inn. Tierney gikk selv bort til VAR-skjermen før han dømte frispark til hjemmelaget.

Så er spørsmålet: Var dette en åpenbar feil?

– Jeg synes det er latterlig at de (dommerne) går tilbake. Jeg synes ikke det er frispark, konkluderer Jimmy Floyd Hasselbaink på Sky Sports.

Han er klar på at det er kontakt, men at Ødegaard bare er sterkere enn Eriksen i situasjonen. Ødegaard selv er klokkeklar:

– Hvis de (VAR) går inn sånn, blir det mange situasjoner. Det er frustrerende, sier Ødegaard til Viaplay.

Han påpeker at VAR selv har sagt at de skal ta de åpenbare feilene.

– Jeg skjønner ikke helt hva de driver med, sier kapteinen.

– For noe tull

Konklusjonen var den samme i Viaplay-studioet. Eirik Bakke trakk samtidig frem de lignende situasjonene i Premier League og mener «det ødelegger en del av sjarmen med fotball».

– Dette topper alt, sier Bakke.

Tidligere Liverpool-spiller Michael Owen mener også at lista for å gripe inn er for lav.

– Det er ikke dette VAR skal brukes til. Det er ikke der for å dømme på nytt. Ja, det er trolig frispark, men det er ikke en stor feil. Jeg er overrasket over at det blir annullert. Dog bør jeg kanskje ikke være det, skriver Owen på Twitter.

Tidenes mestscorende spiller i Premier League, Alan Shearer, konkluderer på følgende måte:

– For noe tull.

Manchester United fikk en verst tenkelig start på sesongen med tap for Brighton (1-2) og Brentford (4-0), men nå står de røde djevelene med fire strake seire.

Samtidig er dette sesongens første tap for Arsenal, som fortsatt topper tabellen med 15 poeng.