Manchester United ute av ligacupen – ekspertene mener de ble snytt

– Må en Manchester United-spiller fraktes til sykehus på båre for å få straffespark denne sesongen? spør The Athletic-skribent Andy Mitten på Twitter.

Jesse Lingard fikk et napp i trøyen av West Ham-kaptein Mark Noble, snaut kvarteret inn i 1. omgang. Dommer Jon Moss vinket spillet videre.

Det fikk Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til å fyre seg opp på på sidelinjen. Han sa klart ifra til linjedommeren hva han mente om dømmingen.

– Vi har i hvert fall ikke vært heldig de siste tre-fire dagene, svarer Solskjær på Viasat 4s spørsmål om hva de må gjøre for å få straffespark.

FIKK IKKE GEHØR: Manchester Uniteds Jesse Lingard lurer på hvorfor Jon Moss ikke brukte fløyten da han gikk i bakken. Foto: Oli Scarff / AFP

– Det er klar straffe. Det er dumt av Noble, mente ekspertkommentator Lars Tjærnås.

– Krystallklar straffe, sa Nent-ekspert Uwe Rösler i studio.

– Det er hva det er. Fotball skjer. For å være ærlig husker jeg ikke helt hva som skjedde. Han gikk ned igjen, som han har gjort ofte på trening før, fleipet Noble om sin gamle lagkamerat.

Da lagene møttes i helgen, mente Solskjær at de ble snytt for to straffespark.

21 endringer fra søndag

Nordmannen mønstret en «ugjenkjennelig» ellever i onsdagens kamp. Ingen av de som startet i 2–1-seieren mot West Ham for tre dager siden var å se i startoppstillingen. Superstjernene Cristiano Ronaldo og Paul Pogba var blant dem som ble hvilt.

– Det har med rytme, selvtillit ... maksformen er ikke der. Det mangler litt på kvalitet, men ikke på innsats, sier Solskjær om spillerne han sendte utpå.

West Ham-manager David Moyes gjorde ti endringer – og fikk fikk en drømmestart på Old Trafford.

KUN TI ENDRINGER, DAVID? Tidligere Manchester United-manager David Moyes og Ole Gunnar Solskjær i lystig lag før kamp. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Ryan Fredericks skviste seg på imponerende vis mellom Alex Telles, Nemanja Matic og Jadon Sancho, satte fart og fikk – via foten til Victor Lindelöf – lagt ballen tilbake i farlig sone. Målet var så å si ferdigscoret. Manuel Lanzini bredsidet ballen i mål til 1–0 etter ni minutter.

Det – sammen med Lingards straffesituasjon – var stort sett det den 1. omgangen hadde å by på av underholdning.

Kjempesjanser

Det var først da Solskjær gjorde endringer i 2. omgang at kampen virkelig tok seg opp. Mason Greenwood erstattet Juan Mata etter snaut timen.

Greenwood kriget seg umiddelbart til en sjanse, men forsøket ble avverget av Alphonse Areola i West Ham-målet.

Mot slutten av kampen fikk gjestene to store sjanser ved Andrej Jarmolenko og Noble, men ingen av dem overlistet Manchester United-keeper Dean Henderson.

MATCHVINNEREN: Arthur Masuaku (f.v.) gratulerer Manuel Lanzini etter at argentineren satte 1–0. Foto: Dave Thompson / AP

Dermed endte det 1–0 til West Ham på Old Trafford. Solskjærs menn er ute av kampen om ett trofé, mens London-laget er klar for 4. runde av turneringen.

Manchester United får besøk av Aston Villa i Premier League førstkommende lørdag. Deretter venter Villarreal i mesterligaen. West Hams neste motstander er Leeds.

Andre resultater i 3. runde av ligacupen onsdag: