Manchester United-spiller Mason Greenwood er siktet for voldtektsforsøk

Påtalemyndigheten nordvest i England (CPS) opplyser lørdag kveld at 21-åringen er siktet for voldtektsforsøk, kontrollerende oppførsel og overgrep som har forårsaket kroppsskade.

– Mason Greenwood fra Bowdon skal i retten mandag 17. oktober 2022, sier Greater Manchester Police i en uttalelse ifølge Manchester Evening News.

Bekrefter arrestasjon lørdag

Aktor Janet Potter sier at Manchester-politiet har fått autorisasjon til å sikte Greenwood og la til at alle tre forholdene er knyttet til én fornærmet.

BESKYTTES: Greenwood har holdt en lav profil etter hans første arrestasjon i januar. Her utenfor huset hans i Bowdon hvor en sikkerhetsvakt beskytter området. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Manchester Evening News, The Sun og Daily Mail har omtalt saken tidligere lørdag. Avisene hevdet at Greenwood er arrestert etter at han skal ha kontaktet personen han er mistenkt for å ha voldtatt, overfalt og drapstruet.

Nå har politiet bekreftet en arrestasjon.

– Han ble arrestert i Trafford-området tidligere i dag (lørdag 15. oktober), sier politiet i Manchester videre i uttalelsen.

Aktor Potter opplyser at anklagene kommer etter at spesialister på voldtekt gikk gjennom en rekke beviser fra politiet.

Treningsforbud og sponsoroppsigelse

Greenwood har ikke spilt fotball for Manchester United siden han ble først arrestert 30. januar, før han ble løslatt mot kausjon 2. februar.

21-åringen fikk da trenings- og kampforbud fra klubben. Politiet ble først gjort oppmerksom på saken etter at det ble publisert bilder og videoer i sosiale medier av en kvinne som meldte om fysiske voldshendelser.

STJERNE: Mason Greenwood ble regnet som et stort talent da han spilte for Manchester United. Foto: IAN WALTON / Reuters

Nike har avsluttet sin sponsorkontrakt med Greenwood. I tillegg har Electronic Arts som blant annet står bak FIFA-spillene fjernet han fra videospillene sine denne sesongen.

Greenwood står med en landskamp for England og har scoret 35 mål for Manchester United.