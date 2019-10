Dårlig vær stoppet Hovland og co

Kraftig nedbør gjorde forholdene umulige for golferne på PGA-touren i Japan natt til fredag norsk tid. Runde to av ZoZo championship er derfor flyttet et døgn frem, melder arrangøren. Norske Viktor Hovland fikk en svak start og ligger på en delt 69.-plass, mens Tiger Woods leder, seks under par.