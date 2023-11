Manchester United-krisa forbløffar ekspertane – meiner trenaren ikkje sit trygt

– Det enkle svaret er at det har vore ein historisk dårleg start. Det er noko fundamentalt gale i det laget no. Dei heng ikkje saman i det heile, og det er ufatteleg rart.

Slik samanfattar TV 2-kommentator Øyvind Alsaker Manchester United sin sesongstart under Erik ten Hag.

Etter to strake 0-3-tap på heimebane, mot byrival Manchester City og Newcastle United, aukar presset på Manchester Uniteds nederlandske trenar. Supporterane går igjen bekymra inn i helga før ligakampen mot Fulham laurdag.

SLAGEN MANN: Mason Mount og resten av United-spelarane har hatt all grunn til å henge med hovudet den siste tida. Foto: Dave Thompson / AP

– Det er kritisk no, og det nærmar seg eit «point of no return». Bekymringa er at det er så altfor kjenneleg og noko vi har vore gjennom før, seier journalist i united.no, Eivind Brennhovd Holth.

Sviktar på alle frontar

Etter stor suksess med nederlandske Ajax var det ten Hag som skulle komme inn portane på Old Trafford og få skikk på ein av dei største klubbane i verda.

Det starta bra, med fleire imponerande prestasjonar, siger i ligacupen og tredjeplass i ligaen. Men denne sesongen har resultata late vente på seg.

Med fattige femten poeng på ti ligakampar har storklubben hamna på etterskot vis-à-vis rivalane. I Meisterligaen er dei langt frå sikra avansement, sjølv i ei (på papiret) overkommeleg gruppe. Dei er ute av cupen og prestasjonane har i stor grad svikta.

– Poenga dei har skaffa har ikkje komme på imponerande vis. Dei har vore avhengig av heroiske, individuelle prestasjonar i fleire av kampane. Dei har ikkje imponert. Dei har rett og slett vore heldige, seier Alsaker.

– Sit openbert ikkje trygt

Stormen rundt Manchester United viser ingen teikn til å roe seg, snarare tvert imot. Det er ikkje berre på banen det ser dårleg ut, det er mykje støy utanfor òg. Disiplinærsaker rundt Mason Greenwood, Antony og Jadon Sancho har fått mykje merksemd. Eigarsituasjonen er rotete og uavklart.

Manchester United-legenda Andrew Cole sa onsdag kveld at Old Trafford ikkje lenger er ein stad motstandarar fryktar. Både Manchester City- og Newcastle-fansen har sunge «Du får sparken i morgon» til Erik ten Hag.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: TV 2

Alsaker synest det ser ut som at den nederlandske trenaren har mista garderoben.

– Det er eit eller anna gale i spelegruppa. Kva det er vanskeleg å seie. Men dei tek ikkje, skjønner ikkje eller gidd ikkje å gjennomføre det er som Ten Hags plan. Kva det kjem av det er vanskeleg å seie. Det som er klart er at kvar kamp framover no er som ein slags eksamen for Ten Hag, seier Alsaker, og understrekar:

– Han sit openbert ikkje trygt.

– Toppidretten er miskunnlaus

Fotballekspert i Viaplay, Lars Tjærnås, deler Alsakers oppfatning. Han beskriv denne hausten som «ein stor nedtur».

– Eg trur Manchester United har eit intenst ønske om og ikkje sparke endå ein manager. Då vil flasketuten peike endå hardare tilbake på dei som sit i etasjane over og kaste eit miskunnlaust lys på eigarar og styre og dykk mangel på kompetanse.

EKSPERT: Lars Tjærnås. Foto: NTB

– Likevel trur eg ikkje han sit trygt, i alle fall viss vi ikkje ser ei klar betring av resultat og prestasjonar raskt, seier Tjærnås.

Erik ten Hag må tole krass kritikk frå fleire britiske aviser etter denne sesongstarten. «Ten Hag Out», altså ut med Ten Hag, trendet på X, tidlegare Twitter.

Tjærnås trur Ten Hag har vore med på å skape si eiga fallhøgd etter den gode debutsesongen.

– Toppidretten er miskunnlaus. Som manager i ein toppklubb må du, uansett spelestil eller kor triveleg du er som person, alltid vinne nok kampar. Problemet hans i tillegg er at etter førre sesong skapte han og laga forventningar om litt betre tider. Derfor er nedturen denne hausten ekstra brutal, og den største faren for ein manager er når gapet mellom forventningar og resultat blir for stor, seier han.

– Resultata har vore for dårlege, men endå meir skremmande er at prestasjonane har vore endå svakare, og at dei faktisk er litt heldige som har såpass mange poeng. Det mest urovekkjande er kanskje at eg ikkje ser mange teikn på rask betring. Og eg ser stadig færre.

Djupt nede i gjørma

Holth i den skandinaviske supporterklubben til Manchester United, meiner det vi ser no minne om Ole Gunnar Solskjærs siste veker som Manchester United-sjef.

Journalisten meiner United står fram som eit lag som er totalt ribba for sjølvtillit, og at det vanskelegaste for Ten Hag blir å byggje han opp igjen.

– Det er ein ting det laget her er avhengig av no, og det er gode opplevingar. Dårlege resultat dyttar laget ytterlegare ned i gjørma, seier han, og seier at han ikkje ser noka omgåande betring eller løysing.

– Ingen av dei tidlegare trenarane har klart å grave seg ut av liknande situasjonar. Det einaste som Ten Hag er at han finn løysingar som gjer at United vinn kampar med gode prestasjonar for å byggje opp igjen sjølvtilliten.

Jakta på dei gode opplevingane startar laurdag klokka 13.30. Då tek dei raude djevlane turen til Craven Cottage for å møte Fulham.