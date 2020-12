Manchester United jaktet Premier League-rekord – så dukket Jamie Vardy opp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Stor kamp, stor kamp denne ettermiddagen, sa Solskjær på TV 2s sending før kampen.

For med seier borte mot Leicester kunne Manchester United tangere rekorden for antall vunne bortekamper på rad.

Den rekorden er på elleve strake kamper, og sist det skjedde var med Manchester City i 17/18-sesongen. Før det var det Chelsea som hadde rekorden for seg selv, fra 08/09-sesongen.

Og det så bra ut, mye takket være en portugiser som noterte seg for både én målgivende pasning og ett mål. Så våknet Vardy og satte en stopper for rekordjakten.

– 100 prosent sikker

Men det var United som startet kampen best på «Boxing Day». For allerede etter tre minutter var Marcus Rashford nære ved å sende de røde i ledelsen, men fra tre-fire meter bommet unggutten.

Så på mulighet nummer to, satt den for Rashford. Etter en perfekt stikker fra Bruno Fernandes plasserte Marcus Rashford enkelt ballen til side for Kasper Schmeichel i Leicester-buret etter 23. minutter spilt.

– Der er han naturligvis 100 prosent sikker i den situasjonen, kommenterte TV 2s Nils Johan Semb.

Men rekorden var ikke gitt etter Rashford sitt mål, for Leicester ga seg ikke.

Kun minutter etter United-målet fyrte Harvey Barnes av fra rett utenfor 16-meteren, og langskuddet overlistet David de Gea i Uniteds mål.

Bruno Fernandes tente et håp for de røde i det 79. minutt, men kun fem minutter senere utliknet Vardy for Leicester nok en gang, og det endte uavgjort i Uniteds ellevte bortekamp.