Manchester United imponerte – Ronaldo refses etter å ha forlatt stadion

Fred og Bruno Fernandes ble heltene for Manchester United i 2-0-seieren mot Tottenham. Begge målene kom i den andre omgangen, etter en sjansebonanza fra Manchester United før pause.

Vertene dominerte store deler av kampen og misbrukte flere enorme sjanser. En god Hugo Lloris gjorde at resultatet ikke ble ydmykende for Tottenham.

– De gjør årsbeste. Kanskje den beste kampen på år og dag, sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken i Viaplay-studio etter kampen.

– Dette er det beste jeg har sett av United på lang tid, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

STERK SEIER: Bruno Fernandes imponerte i seieren mot Tottenham. Foto: OLI SCARFF / AFP

Forlot stadion

Men det er ikke bare Uniteds gode prestasjon som kommer til å bli snakket om etter oppgjøret.

Cristiano Ronaldo ble sittende på benken hele kampen, og minutter før slutt, viste TV-bildene at han forlot han stadion.

Det får han kritikk for.

– Det eneste som ikke var imponerende (i kampen) var Ronaldos avgang. Det gjør nok at rosen blir litt overskygget, mente Solbakken.

– Det er for meg uakseptabelt. Det burde etter mitt syn få konsekvenser, fortsatte landslagssjefen senere i sendingen.

SPILTE IKKE: Ronaldo var ubenyttet reserve i hjemmekampen mot Tottenham. Foto: Dave Thomposon / AP

– Hvis Ronaldo har gjort det, er det en absolutt skam, sa tidligere fotballspiller Danny Mills, ifølge Sky Sports.

Manchester United-trener Erik ten Hag sier han ikke har snakket med Ronaldo om oppførselen, men legger til:

– Vi vil håndtere det i morgen. I dag skal vi feire denne seieren, sa han til Amazon Prime.

– Vi har utviklet oss

Ten Hag var naturlig nok fornøyd etter å sikret tre poeng.

– Vi har hatt noen andre gode prestasjoner, men i dag kunne du se at vi har utviklet oss. Du kan se de siste ukene at vi har vokst utover i sesongen, sa han til Amazon Prime.

HERJET: Fred var en av banens beste, og scoret også det første målet for hjemmelaget. Foto: Dave Thomposon / AP

United dominerte stort før pause, men målene kom ikke før i andre omgang. Den første scoringen kom etter at Fred skjøt fra distanse, via et Tottenham-ben, og i mål. Fernandes doblet ledelsen på lekkert vis da han skrudde ballen i mål.

Manchester Uniteds seier løfter laget til femteplass, bare poenget bak Chelsea som onsdag spilte uavgjort mot Brentford. Tottenham ville med seier vært ett poeng bak rival Arsenal på tabelltopp.