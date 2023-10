– Det var kanskje mitt favorittøyeblikk på en fotballbane. To mål på overtid var utrolig, men jeg er bare glad for å bidra til å vise folk at vi kan gjøre det. Det er en enorm seier, for alle vet at vi har vært inne i en dårlig periode, sier lagets redningsmann i seiersintervjuet vist på Viaplay.

For et kriserammet Manchester United kom rett fra hjemmetap både mot Crystal Palace og Galatasaray i mesterligaen. Og bare ni poeng på sju kamper var fasit før hjemmemøtet med Kristoffer Ajers Brentford.

Med en rekke spillere ute med skade, fikk Jonny Evans og Harry Maguire sjansen i midtforsvaret fra start, men det ville seg ikke hverken fremover eller bakover for Erik ten Hags menn.

Etter 25 minutter klønet Casemiro det virkelig til da han mistet ballen på egen halvdel. Den havnet så hos danske Mathias Jensen, som klemte til noe halvveis, men Andre Onana fikk bare en finger eller to på ballen, og klarte ikke å stoppe den. Lagets 12. baklengs i ligaen.

NY BAKLENGS: Andre Onana trøstes av Jonny Evans etter baklengs mot Brentford. Sofyan Amrabat (t.h.). Foto: AP

– Det var den ene tabben etter den andre som gjorde at Jensen kunne gjøre 1-0, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

Slakt fra Fjørtoft

Selv om United hadde et par halvstore sjanser, ble det pepet på Old Trafford da lagene gikk i garderoben til pause.

– Det er litt billig: Ten Hag trenger ingen hårføner, men det trenger Manchester United-spillerne nå. Da får du ta en Sir Alex Ferguson, kanskje du trenger det av og til, startet Jan Åge Fjørtoft sin oppsummering i Viaplays studio med, og tok for seg både Casemiro og Victor Lindelöfs innsats på scoringen.

– Og så, mine damer og herrer, en keeper der hvert eneste skudd på mål akkurat nå er det mål imot for Manchester United, fortsatte han.

– Onana er ikke en dårlig keeper, han er bare en dårlig Manchester United-keeper. Det vi ser, er en keeper blottet for selvtillit, la Fjørtoft til.

Snudde til seier

IVRIG: Erik ten Hag satt ikke mye stille på sidelinja. Foto: AP

Hjemmelaget forsøkte å sette inn et press etter hvilen, og ten Hag tok umiddelbart ut Casemiro, deretter Marcus Rashford og Mason Mount og så Lindelöf.

I det 86. minutt valgte manageren også å sette inn Scott McTominay.

– Han burde kanskje kommet inn før, mente ekspertkommentator Semb.

Og tre minutter på overtid, var nettopp McTominay sistemann på ballen etter litt frem og tilbake i feltet – og sikret utligningen.

Men det var ikke over. For bare tre minutter senere, i kampens siste minutt, var skotten frempå igjen og snudde kampen.

– Hva fikk du beskjed om da du ble sendt inn? spurte Premier League-reporteren på TV-sendingen.

– Sikkert at jeg skulle score mål. Jeg hørte litt dårlig, for det var så høy lyd, men jeg fikk nok beskjed om det, sier McTominay med et smil.

GLAD: Scott McTominay jubler etter scoring. Foto: AP

Dermed skaffet Manchester United seg tre svært viktige poeng, og en noe mer begeistret Fjørtoft hos Viaplay.

– Selv på «Drømmenes Teater» handler det om tro, håp og kjærlighet. Jeg er nøytral, og vil bare ha god fotballunderholdning. Jeg blir skuffa over Manchester United, men så tenker vi her nå at «det skjedde igjen». Vi er så glad i disse øyeblikkene, oppsummerte den tidligere fotballproffen.