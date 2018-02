Manchester City med målshow mot Elyounoussis Basel

Kampen så nesten til å være avgjort allerede før andre omgang, da bortelaget tok en tidlig 3-0-ledelse.

Mohamed Elyounoussi hadde en frisk start på kampen og var involvert i åpningsminuttene da hjemmelaget ved to anledninger fant rom bak Manchester Citys forsvarsrekke.

Elyounoussi fortsatte å imponere etter pause, og etter 49 minutter var 23-åringen svært nære å redusere. Men gjestene fra Manchester viste seg å bli for sterke.

– Må bare akseptere tapet. Vi gjorde vårt beste. Det ble en fryktelig start. Vi møter et formsterkt lag og i dag blir vi slått av et lag som er helt i toppen. Vi møter kanskje verdens beste lag, sier Elyounoussi til Viasport etter kampen.

City med to mål på fire minutter

Ilkay Gündogan sendte City-laget i føringen etter 14 minutter da han stusset en corner fra Kevin De Bruyne i mål.

Kun fire minutter senere doblet laget ledelsen da Bernardo Silva fikk ballen ute til høyre inne i straffefeltet. Portugiseren sendte ballen over fingertuppene til Basel-keeper Tomás Vaclík og i mål, mens storscoreren Sergio Agüero økte til 3–0 etter 23 minutter.

Etter 53 minutter fant imidlertid Gündogan nettmaskene da han også prøvde lykken.

– Jeg elsker å spille for denne klubben og denne manageren. Alle ser at vi er en spesiell gruppe og vi prøver å spille best mulig fotball. Det er fortsatt midt i sesongen og viktige kamper kommer. Men det var en god dag for oss, sier Gündogan til Viasport etter kampen.

Resultatet gjør utgangspunktet for Basel nærmest umulig før returoppgjøret i Manchester.

Tottenham sikret godt utgangspunkt

Gonzalo Higuaín vant duellen mot Harry Kane, men Christian Eriksen ordnet 2-2 for Tottenham mot Juventus i mesterligaens åttedelsfinale tirsdag.

Higuaín hadde satt ballen i nettet to ganger før det var spilt ni minutter, det siste målet kom fra straffemerket. Kane spilte seg opp og fikk nettsus etter 35 minutter, men fikk se spisskonkurrenten få sjansen fra straffemerket igjen rett før pause. Denne gangen gikk skuddet i tverrliggeren og ut.

Christian Eriksen. Foto: Antonio Calanni / AP

Målene fra første omgang så ut til å bli kampens beholdning, til tross for at sjansene satt løst også etter pause.

Men med et drøyt kvarter igjen av kampen steg imidlertid Christian Eriksen fram på et frispark. Dansken fikset til slutt 2-2 og et overtak før returoppgjøret om tre uker.