70. minutter ut i kampen kom Erling Braut Haaland inn for Manchester City til stor jubel for hjemmefansen på Etihad Stadium.

Dermed var 56 dager på sidelinjen omsider over for nordmannen.

City endte opp med å vinne 3-1 mot nyopprykkede Burnley, og ledet allerede 3-0 da storscoreren kom innpå.

– En rusten nordmann

Ekspertene hadde advart før Haalands comeback, og Burnley fryktet nok at ledelsen skulle øke da nordmannen kom på.

Det ble likevel ikke mer enn én blokkert heading og ett realt sleivspark for 23-åringen.

– Jeg har sett mer elegante avslutninger fra Haaland. Det er en rusten nordmann som får sjansen der, sa Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet om Haalands skuddforsøk.

Det har vært et lite brudd i foten som har sørget for Haalands lengste periode ute så langt i hans seniorkarriere.

Før onsdagens kamp hadde han ikke spilt siden 6. desember, da Manchester City tapte 1-0 borte mot Aston Villa.

Jærbuen har trent med laget i godt over en uke, men manager Pep Guardiola har ikke ønsket å ta noen sjanser med storscoreren. Derfor var han tilbake i kamptroppen først nå.

Guardiola er glad for å se nordmannen tilbake.

– Det er veldig viktig at han er tilbake. Han er en utrolig spiller. Det har ikke vært lett for han å være ute så lenge, sier Guardiola til Viaplay.

Haaland-erstatter ble tomålsscorer

Haaland er fortsatt Premier Leagues toppscorer med sine 14 mål. Det har derfor vært et stort press på argentinske Julián Álvarez, som har spilt spiss i Haalands-fravær.

HERJET: Julian Álvarez brukte onsdagskvelden på å score sitt syvende og åttende mål i Premier League denne sesongen. Foto: Reuters

Men allerede etter 16 minutter bidro bursdagsbarnet Álvarez til å gjøre Haaland-savnet mindre. Da sendte han hjemmelaget i føringen med en heading.

Kun åtte minutter senere doblet samme mann ledelsen etter at De Bruyne viste hvor genial han kan være på fotballbanen.

Med et frisparktrekk lurte De Bruyne og Álvarez samtlige av Burnleys-spillere, og argentineren kunne enkelt sende City opp i 2-0.

– Det er timing og tilrettelegging i Egon Olsen-klassen, utbrøt Bisgaard Sundet etter scoringen.

LURTE ALLE: Julian Álvarez og Kevin De Bruyne jubler etter å ha sendt City opp i 2-0 på genialt vis. Foto: Reuters

Etter to mål vanket det ros fra manager Guardiola for Álvarez.

– Han har hatt en massiv påvirking siden han kom og har spilt veldig bra siden dag én. Han kan spille i flere posisjoner og er veldig viktig, sier Guardiola til Viaplay.

Tidligere Molde-spiller med målpoeng

2-0 stod seg til pause, men kun sekunder etter hvilen scoret Rodri kampens tredje mål etter et lekkert skudd fra 16-meter.

Burnley fikk et trøstemål på overtid. Den tidligere Molde-spilleren David Datro Fofana fintet seg fint forbi på kanten, før han sendte ballen inn foran mål. Der stod Ameen Al-Dakhil og satt ballen i mål fra tre meter.

Rodri snakker opp motstanderen etter kamp og skryter av eget lag.

MÅLSCORER: 27 år gamle Rodri er god på mye og har fem mål i Premier League denne sesongen. Foto: Reuters

– Det var en tøff kamp, ​​og Burnley fortjener honnør. Likevel var vi fokusert fra første minutt. Jeg tror du så hvor vanskelig det var for dem, vi hadde ballen og spilte en perfekt kamp, sier spanjolen.

Ellevill statistikk

Sander Berge spilte hele kampen for Burnley, men var relativt anonym i en kamp hvor det meste handlet om å dekke rom defensivt for midtbanespilleren.

Berge la likevel merke til at han landslagskompis Haaland var klar for kamp igjen.

– Du så han var sugen. Du merker at han er godt koblet på og klar for å spille igjen. Jeg har merket lenge at han er spillesugen. To måneder for han er lenge, så jeg tror han er klar for de månedene som virkelig teller fremover, sier Berge til Viaplay.

Oscar Bobb satt på benken under hele oppgjøret for hjemmelaget, som nå har 21 kamper på rad uten hjemmetap i Premier League.

De lyseblå har også hatt svært god kontroll på Burnley de seneste årene. På de siste 13 oppgjørene mellom de to lagene er målforskjellen 46-2 fordel Manchester City.

VANSKELIG KAMP: Sander Berge, her i duell med Manchester Citys Matheus Nunes, fikk det tøft onsdag kveld. Foto: Reuters

Burnley-manager Vincent Kompany er tidligere City-kaptein. Han var elleve år i klubben. På den perioden vant han blant annet Premier League fire ganger, og endte opp med en statue utenfor stadion.

Likevel var det ingen nåde å se fra Manchester City da Kompany returnerte onsdag.

Med onsdagens seier befinner City seg på 2. plass, fem poeng bak Liverpool, men med en kamp mindre spilt enn rødtrøyene.

Burnley sliter i andre enden av tabellen med 19. plass og syv poeng opp til trygg grunn.