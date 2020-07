Manchester City får dommen måndag

Berge sin lagkamerat tatt for fyll

Sander Berge sin lagkamerat i Sheffield, Oli McBurnie, mister førerkortet etter å ha blitt tatt for fyllekjøring og fartsovertredelse. McBurnie må betale en bot på rundt 340.000 kroner og mister førerkortet i ett år etter hendelsen som fant sted i oktober 2009. Forsvarer John Dye forteller Sky Sports at spissen er flau over hendelsen.



– Han tenkte ikke klart og han unnskylder for hendelsen. Han er genuint lei seg for oppstyret han har forårsaket, sa Dye.