Mamma-Krüger så ikke gulløpet: – Trodde han var tatt ut som hjelperytter

OL-gullet til Simen Hegstad Krüger blir kalt både et mirakel, en bragd og den største OL-overraskelsen.

Men hverken moren Inger Krüger, eller søsteren Solveig fikk sett de utrolige TV-bildene fra Sør-Korea.

PÅ SKIRENN: Inger Krüger (t.v.) var med datteren Solveig på Norgescuprenn da sønnen tok OL-gull. Foto: Privat

– Jeg fikk med meg starten da han falt, så satt jeg meg i bilen for å dra på Norgescuprenn med min datter. Jeg var egentlig glad for å slippe se mer på TV. Det skar i hjertet, forteller mamma Krüger til NRK.

Ikke forberedt

Heller ikke den nærmeste familien trodde Hegstad Krüger hadde noen sjanse til å hevde seg i løpet etter marerittåpningen søndag. Egentlig trodde ikke Inger Krüger han skulle hevde seg i det hele tatt på denne distansen.

– Selvfølgelig var jeg ikke forberedt på OL-gull. Jeg trodde egentlig han var tatt ut som hjelperytter, og har sett det er blitt skrevet at det var Klæbo eller Sundby det skulle gås for, sier hun.

Hun og datteren hørte i stedet rennet på radio.

– Tårene trillet mens vi hørte på P1. Det gikk i 30 kilometer i timen i 50-sona akkurat da, sier hun og ler.

Se høydepunkter fra dagen og gulløpet til Krüger her. Du trenger javascript for å se video. Se høydepunkter fra dagen og gulløpet til Krüger her.

Nå reiser familien til Pyeonchang for å få med seg fredagens 15 kilometer. Distansen Krüger egentlig hadde satt seg som mål å gjøre det bra på i OL.

– Med den formen han viste i dag er han jo plutselig favoritt og ikke bare en medaljekandidat, mener NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Ville ikke trene langrenn

24-åringen fra Oslo er et relativt ubeskrevet blad for mange. Han har aldri deltatt i mesterskap for Norge på seniornivå tidligere, og har én verdenscupseier, i tillegg til gull fra U23-VM i 2016. Han har også NM-gull for Lyn.

– Han har gått på ski siden han var liten og var veldig glad i å gjøre det, men han hadde ikke lyst til å dra på skitrening. Derfor ventet han en del år med det, og gikk i stedet lange turer. Da han begynte på Lyn, hevdet han seg ikke før i midten av junioralderen, forteller Inger Krüger.

– Han har tatt stegene smått og pent, uten noen brakende gjennombrudd, legger moren til.

– Rotete og surrete

– Hvordan er han som person?

– Han er ganske stille og beskjeden. Veldig god til å fokusere på det han vil fokusere på, og da glemmer han veldig mye annet. Noen vil kanskje si han er rotete og surrete, men det er bare fordi han fokuserer veldig på noe annet, avslører hun.

Etter uhellet på starten av dagens løp, så moren derimot noe uvanlig.

– Han er en kald fisk, så om noen skal kunne komme seg etter en så håpløs start er det vel han. Simen er ekstremt rolig og klarer alltid å roe seg ned, selv om jeg synes han så litt stressa ut akkurat da han stablet seg på beina etter fallet i dag, sier Inger Krüger.