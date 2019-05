Måltørka over for Søderlund: – Vore tungt

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er godt med tre poeng. Det har vore tungt, seier Søderlund til Eurosport etter kampen.

Trass siger måtte Rosenborg slite seg til tre svært viktige poeng mot opprykkslaget Mjøndalen.

– Det er jo kaos, men vi er med på fighten. I periodar spelar vi bra, men det er langt ifrå godt nok, seier Søderlund.

Ein hardt pressa Eirik Horneland var nødvendigvis letta over tre poeng, men nekta framleis å svare på kvifor han held fram med å vrake Nicklas Bendtner.

– Skal eg vere ærleg så er det ting der som er vanskeleg å kommunisere, så det gjere eg ikkje, var alt han ville sei til Eurosport etter kampen.

PRESS: Eirik Horneland har hatt ein tøff start som trenar for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men sjølv om trønderane kunne glede seg over tre viktige poeng er laget langt ifrå friskmeldt.

– Det er viktig å få slike kampar som i dag. Det handlar om å sleppe seg litt laus. Vi må bygge vidare på det som er bra.

Pål André Helland var vraka til startoppstillinga, men kom inn i andre omgang. Han er likevel ikkje overraska over vrakinga.

– Frykteleg fortent. Eg har vore dårleg, så ser ikkje noko problem med det når eg har vore så dårleg, seier han til Eurosport.

Mjøndalen reduserte to gonger og sigersmålet kom etter tabbe av Mjøndalen. Gjestande lét seg derimot ikkje imponere over Rosenborg.

– Eg er utruleg irritert over måla vi slepp inn. Men veldig stolt over måte vi spelar fotball på. Dette Rosenborg-laget synst eg vi er betre enn rett og slett, seier Christian Gauseth til Eurosport.

Slapp med skrekken

Det var Mjøndalen som var best det første kvarteret, men etter 27 minutt gjekk det nok eit lettande sukk over Lerkendal. Eit hjørnespark blir slått inn, og etter litt rot i forsvaret klarar Tore Reginiussen å setje ballen i mål via ein Mjøndalen-spelar.

Tre minutt seinare sørgar Yann-Erik de Lanlay for at det igjen kunne jublast på Lerkendal. Hedenstad kom på eit flott løp på høgrekanten. Han slår ballen inn mot de Lanley, som ved hjelp av breisida av foten, sett han i mål.

Stian Semb Åsmundsen fekk derimot trønderane raskt ned att på jorda, då han reduserte for gjestane mot slutten av første omgang.

REDUSERING: Stian Semb Aasmundsen sørga for redusering for gjestane i første omgang. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

I andre omgang gav Tonny Brochmann eit nytt støkk til trønderane, da han utlikna til 2–2. Rosenborg svarte derimot raskt.

To minutt seinare sørga Alexander Søderlund for at trønderane igjen kom seg over nedrykksstreken.

3-2 sigeren mot Mjøndalen gjere at Rosenborg får eit busterom ifrå bunnstriden. Med ni poeng klatrar dei opp til ein 12.-plass på tabellen.

Bendtner vraka

Pål André Helland var vraka i startoppstillinga, men kom inn for Emil Konradsen Ceide i andre omgang. Dansken Nicklas Bendtner var helle i dag med i troppen mot Mjøndalen.

Trønderane har hatt ein tøff start på sesong. Betre vart det ikkje då laget tapte heime mot Eirik Horneland sin gamle klubb Haugesund på sjølvaste 16. mai. Før møte mot Mjøndalen låg fjorårets serie- og cupmeister nest sist på tabellen med seks poeng på dei åtte første kampane.

Det gjer det til den nest dårlegaste sesongopninga i klubben si historie. Vi må faktisk tilbake til 1977 for å finne ein dårlegare start, då rykte RBK ned frå øvste nivå.