Noen minutter før full tid stormet Diogo Jota alene mot Martin Dúbravka i Newcastle-målet med mulighet til å punktere kampen til 4–2 i Liverpools favør.

Portugiseren forsøkte å runde keeper, men gikk i bakken kort tid etter at Dubravka berørte ham på beinet. Flere eksperter mente imidlertid at Jota utnyttet situasjonen til det fulle og kastet seg i bakken.

– Han ville heller kaste seg for en straffe enn å sette ballen i et åpent mål. Nå har jeg sett alt, skriver den tidligere toppspissen Ian Wright på X.

– Flaut, mener Alan Shearer, tidligere målmaskin og nå fotballekspert.

– Hvordan er det en straffe? Sjokkerende filming, mente Chelseas tidligere midtstopperkjempe John Terry.

Straffe ble det uansett. Og på sikkert vis sikret Mohamed Salah seieren fra ellevemetersmerket.

Straffebom og annullerte mål

Nyttårsoppgjøret var et fyrverkeri fra første spark på ballen. Liverpool stormet i angrep og kunne juble for mål da Luis Diaz fant nettmaskene. Men en VAR-sjekk avslørte en marginal offside på Darwin Núñez i forkant og målet ble annullert.

Like etter pekte dommer Anthony Taylor på straffemerket. Wataru Endo gjenvant ballen på fabelaktig vis inne på Newcastles banehalvdel og vertene kontret effektivt. Diaz stormet inn i 16-meteren og falt i bakken etter en berøring på beinet fra Dan Burn.

Mohamed Salah stilte seg opp, løp frem og hamret ballen hardt mot midten av målet. Der sto Martin Dúbravka klar og avverget. Det var Salahs fjerde straffebom på sine ti siste forsøk.

– Når fjerner Liverpool han som straffetaker? lurte Gary Neville i Sky Sports' studio.

Newcastle var under et utrolig press, men var ikke helt ufarlige fremover. Det viste de med en flott kontring ti minutter før pause. Angrepet endte med et innlegg som fant Dan Burn på bakre stolpe. Backen stanget ballen i mål, men en offside på Alexander Isak i forkant stilnet bortefansens jubel.

STRAFFEBOM: Dubravka jubler intenst foran Salah etter å ha reddet straffen hans. Foto: CARL RECINE / Reuters

Nunez skaper forvirring

Liverpool pøste på videre etter pause. Og fire minutter etter sidebytte fikk de uttelling på ekte. Nunez serverte Salah foran mål som avsluttet et praktfullt Liverpool-angrep med å sende de rødkledde i ledelsen.

Like etter fikk Nunez noen gigantiske muligheter, men det ville seg ikke for uruguayaneren, uansett hvor store sjansene ble.

– Hva er det som skal til for at han får ballen over linja? For noen sjanser han får, og han brenner dem alle, kommenterte Skullerud.

ENORM SJANSE: Nunez brenner en sjanse fra kloss hold. Foto: CARL RECINE / Reuters

Nunez står med fem mål i Premier League så langt denne sesongen. Ifølge statistikktjenesten Squakwa er han den spilleren i ligaen med dårligst uttelling (21,3 prosent) på store sjanser.

– Det er selvsagt riktig å vurdere Darwin Núñez ut fra antall scoringer, fordi han er spiss på et topplag. Men det er enda mer riktig å vurdere han ut fra alt han tilfører laget utenom scoringer, fordi det er veldig mye, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X.

Statistikk fra kampen viser at Liverpool satte «verdensrekord» i antall forventet scorede mål (xG) i en topp fem liga. Hele 7.27 forventede mål hadde Liverpool.

– Denne kampen er helt syk

Liverpool fikk bare beholde ledelsen i fem minutter. For Newcastles spiss Alexander Isak viste seg hakket mer effektiv enn Nunez denne kvelden. Svensken ble spilt fri og var iskald da han plasserte ballen sikkert i det lengste hjørnet, utagbart for Alisson.

Liverpool ga seg ikke, men en fenomenalt god Dubravka i gjestenes bur holdt Eddie Howes menn inne i kampen. Til slutt gikk det ikke lenger for keeperen heller.

Men sylskarp presisjon spilte Liverpool seg gjennom Newcastles forsvar, og til slutt kunne Curtis Jones trille ballen i et åpent mål. Etter ti målløse kamper økte Nunez-erstatter Cody Gakpo til 3–1 noen minutter senere.

INNHOPP: Gakpo kom inn og scoret. Foto: Jon Super / AP

Kampen var imidlertid ikke over. På tampen av kampen stanget Sven Botman inn en dødball og sørget for en hektisk avslutning på kampen. Roen senket seg imidlertid igjen hos Liverpool da dommeren pekte på straffemerket igjen. For denne gangen maktet Salah å overliste Dubravka fra straffemerket.

– Denne kampen er helt syk, konkluderte Skullerud.

Liverpool startet året med seier og troner øverst i Premier League, tre poeng foran Aston Villa.