Målscoreren ingen visste om

I London sier de at man kan vente en evighet på at en buss skal dukke opp, og så kommer det to på rad.

Slik er det også med målene til Martin Ødegaard.

For fire uker siden var han i knipe. Han slet benken i Arsenal, mens lagkameratene herjet. Selv om han kunne spille bra, var han sjelden direkte involvert i mål.

Løsningen virket klar: Siden han er playmaker, måtte han skape flere sjanser. Det er det som er jobben hans.

Men Ødegaard har i stedet slått tilbake ved å score tre mål på tre kamper. Spilleren som før var ufarlig, har blitt en målmaskin over natta.

Skyter nesten aldri

Dette er overraskende, for Ødegaard er generelt ingen storscorer. Faktisk pleier han ikke en gang å prøve å score.

Kun én gang i karrieren har han scoret mer enn fire mål på én sesong, og det var under utlånet i Vitesse i 2018/19 (ni mål). De første 10 ligakampene av denne sesongen scoret han én gang, på frispark mot Burnley.

Utenom det kom han til tre skudd på de 10 kampene.

Tre skudd. Ti kamper.

Det er ekstremt lavt for en offensiv midtbanespiller på Arsenal.

Ødegaard er ingen målscorer, men har nå scoret tre mål på tre kamper. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

De tre skuddene var heller ikke store sjanser. Alle ble avfyrt utenfor boksen, før de enten ble blokkert eller reddet.

Og siden Ødegaard heller ikke hadde slått en eneste målgivende, ble han benket. Treneren, Mikel Arteta, vridde om til 4-4-2, en formasjon som passer Ødegaard dårlig.

Arsenal vant så tre på rad. Hver gang kom Ødegaard inn som innbytter.

Matchvinneren

Situasjonen virket ille. Ødegaard var vraket, mens laget storspilte.

Men så tapte Arsenal 0–4 mot Liverpool på Anfield. Da de skulle møte bunnlaget Newcastle i neste kamp, vridde Arteta tilbake til 4-2-3-1. Ødegaard startet og Arsenal vant 2–0.

Siden har Ødegaard endret sitt spill.

Ødegaard jubler etter å ha scoret mot Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Disse endringene går på det han oftest blir kritisert for: At han tør for lite. Han skyter ikke ofte nok. Han prøver ikke den vanskelige stikkeren. Han slår for mye bakover og på tvers.

Ofte føler man at det bor langt mer i Ødegaard enn det han klarer å vise. Også Arteta har oppfordret ham til å bli en mer «avgjørende» spiller.

I de siste fire kampene har Ødegaard gjort nettopp det.

Det mest åpenbare er skuddene. Fra fire forsøk på 10 kamper har Ødegaard skutt ni ganger på de siste fire. De har ikke kun vært langskudd. Gang etter gang har han lusket seg inn i boksen.

Mot Manchester United scoret han på et innlegg fra høyre.

Ødegaard scoret og laget straffe på få minutter Du trenger javascript for å se video.

Mot Everton hadde han tre skudd inne i feltet. Ett av dem var en volley som ga Arsenal ledelsen.

Ødegaard scoret - Bilder med tillatelse fra TV2 Sport Premium Du trenger javascript for å se video.

Og forrige helg, mot Southampton, headet han inn en høy ball fra venstre.

Martin Ødegaard header inn 2-0 - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Arteta var fornøyd.

– Han løper mye oftere inn i boksen, og nå forstår han hvorfor vi oppfordrer ham til å gjøre det. Han er en matchvinner, sa treneren.

Tør mer

Avslutningene er ikke det eneste Ødegaard har justert. Også i pasningsspillet ser man kontraster mellom de siste fire kampene og resten av sesongen.

Før sommeren hadde Ødegaard en treffsikkerhet på 86,4 prosent i Premier League, ifølge nettsiden FBref. Det kan virke bra å lykkes med leveransene, men for en kreativ spiller som ham, var tallet nesten litt for høyt.

De playmakerne som skaper flest sjanser, mislykkes også oftere med pasningene fordi mange av dem er så ambisiøse.

Men de siste fire kampene har Ødegaards treffsikkerhet falt til 82,6. Det er mer typisk for en spiller som ham.

Vil Ødegaard fortsette å score? Kanskje ikke, men nå har han bevist at han kan score mål. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Samtidig har han slått åtte pasninger i åpent spill som har ført direkte til avslutninger. Ingen av dem har ført til mål, men det er ikke noe Ødegaard kan kontrollere selv.

Tar man med dødballer, har Ødegaard lagt opp til 12 avslutninger på de fire kampene. Statistikken «forventede målgivende pasninger», som viser sjansen for at disse skulle føre til mål, ga dem en samlet verdi på 1,2 (ifølge FBref).

Altså burde Ødegaard hatt en målgivende pasning over de fire kampene.

Verdien for sjansene han skapte i de 10 foregående kampene lå på 0,5 totalt.

Røde piler

Man kan se en tydelig forskjell. Et eksempel på Ødegaards tidligere pasningsspill kom hjemme mot Norwich i september.

Nedenfor kan man se at de blå pilene, som er de vellykkede pasningene, ofte gikk bakover eller på tvers. Selv de lyseblå pilene, altså pasningene som førte til skudd, gikk bakover.

Ødegaard treffer på det meste, men spiller også på det trygge.

Skjermdump: Stats Zone.

Så kan man se på pasningene mot Southampton forrige helg. Pilene her er mye lengre, mens leveransene på to meter er luket bort.

Men det viktigste er pilene mot høyre som går fremover. En rekke ganger prøvde Odegaard å slå pasninger inn i boksen. Fire ganger klarte han det – en av dem var et hælspark som skapte en stor sjanse for vingen Bukayo Saka.

Alt i alt er pasningsspillet her langt mer aggressivt og ambisiøst enn mot Norwich.

Skjermdump: Stats Zone.

Mulig kaptein

Vil Ødegaard fortsette denne formen?

Han vil ikke fortsette å score ett mål per kamp. Han kommer fortsatt ikke til store sjanser ofte nok til å kunne bli en storscorer på lang sikt.

Men det er betydelig at Ødegaard nå kan score mål. Han kan bidra. Han kan ikke bare ignoreres når motstanderen skal analysere Arsenals styrker og svakheter.

Fortsetter han de gode løpene, vil han få betalt.

Dessuten er det mindre kamp om plassene på laget nå. Da han ble benket, var det til fordel for spissene Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang. Men i går sa Arsenal at Aubameyang var fratatt kapteinsbindet.

Grunnen er det Arsenal hevder er brudd på interne regler. Han spiller ikke mot West Ham i kveld, og går en usikker fremtid i møte.

Mens det er synd for laget, betyr det at Ødegaard nå er fast. Faktisk har enkelte rapporter nevnt ham som en mulig kaptein – fordi han spiller bra, prater mye og har samme rolle på landslaget.

Samme hvem som til slutt får bindet, sier det noe om hvor fort Ødegaards status har endret seg. Plutselig fremstår han som matchvinneren Arteta har ønsket seg.

Kanskje var noen uker på benken det som skulle til.