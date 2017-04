Målmaskinen Ronaldo i 100: – En fantastisk prestasjon

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Real Madrid-spissen fant nettmaskene i mesterligaen for første gang siden 27. september. Senere ble han den første spilleren som scorer 100 mål i europeisk sammenheng.

En over syv måneder lang måltørke ble avsluttet med en lekker volley, og like etter snudde superstjernen Cristiano Ronaldo kampen for Real Madrid mot Bayern München.

– En fantastisk prestasjon av Ronaldo, utbrøt NRKs kommentator, Olav Traaen.

Vidal med straffemiss

Men det startet på verst tenkelig vis for hovedstadsklubben fra Spania.

Arturo Vidal ruvet inne i boksen og skallet ballen i mål. Samme mann fikk sjansen til å doble ledelsen fra krittmerket før pause, men chileneren banket ballen langt over mål.

Det var en relativt jevnspilt første omgang hvor den største forskjellen viste seg på den siste tredelen av banen. Bayern München skapte et knippe gode sjanser, mens Real Madrid knapt produserte én god målsjanse.

Vertene brant også en straffe, ved omgangens gigant Arturo Vidal, på overtid av omgangen.

HØYT OVER: Vidal banket ballen langt over mål! Chileneren satset på ren kraft og sendte ballen langt opp på tribunen. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Etter at Arturo Vidal blåste sitt straffeforsøk langt over mål, kom Real Madrid ut som et helt annet lag etter pause.

Cristiano Ronaldo var på rett sted til rett tid da han etter 47 minutter bredsidet et innlegg fra Dani Carvajal i mål til 1-1, og derfra ut og ut handlet det meste om Madrid-laget.

God Neuer holdt Bayern i kampen

Gjestene giret ytterligere opp etter utvisningen, og Manuel Neuer vartet opp med flere glitrende redninger.

Etter 73 minutter ble Karim Benzema tredd gjennom, men franskmannens avslutning i steget ble reddet av den tyske landslagsmålvakten takket være en fantastisk beinparade. Like etter var det Ronaldos tur.

Fra rundt 11 meter dunket han til. Forsøket var knallhardt, men Neuer reddet med én hånd. Etter 77 minutter lyktes det imidlertid endelig for Real Madrids stjernespiller.

Et fantastisk innlegg fra innbytter Marco Asensio fant portugiseren, som med undersiden av foten nærmest stemplet ballen i mål mellom beina på Neuer til 2-1.

Gjestene trykket på for en tredje scoring, men 1-2-resultatet gjør at Carlo Ancelottis Bayern München fortsatt er med for fullt før returoppgjøret i Madrid.