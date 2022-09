Målløst mellom Molde og Gent

Jakob Ingebrigtsen fikk «overraskelse» like før finalen: – Fikk beskjed på startstreken

Etter å ha blitt nummer to i de to siste finalene, klarte Jakob Ingebrigtsen (21) endelig å sikre seg det gjeve diamant-trofeet. Men like før startskuddet gikk fikk han seg en overraskelse.