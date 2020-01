Målløst for Haaland i debuten

Erling Braut Haaland fikk en omgang i debuten for sin nye klubb Borussia Dortmund i treningskampen mot Mainz på Marbella. 19-åringen ble byttet inn i andre omgang og var aktiv og ivrig, og farlig frampå flere ganger. Etter rundt 80 minutter mottok han et innlegg fra venstre, men skuddet gikk rett på keeper. Like etter gikk skuddet like utenfor etter en gjennomløping. Dortmund tapte kampen 2-0.