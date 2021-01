Siden Erling Braut Haaland ble skadet i begynnelsen av desember hadde Dortmund bare tatt fire poeng på fire kamper i Bundesliga.

Med nordmannen tilbake skulle de gule og sorte snu trenden for å henge med de andre topplagene i ligaen.

Dortmund vant til slutt 2–0 etter en tøff kamp, men for Haaland sin del ble det med et par store sjanser.

– Man ser at han er litt rusten. Touchen satt ikke helt, og når han fra før av er litt uvøren i spillestilen, så han så til tider litt klumsete ut i dag, sier NRKs ekspert Carl Erik Torp.

SKUFFET: Haaland var noe frustrert da han ble tatt av banen med ti minutter igjen. Foto: Leon Kuegeler / AFP

20-åringen ble tatt av ti minutter før slutt, og så frustrert ut selv om Dortmund ledet 1–0. Mest sannsynlig irriterte han seg over sjansen han fikk rett etter pause, da kun en feberredning fra Koen Casteels hindret scoring.

– Kanskje han var litt frustrert over egen prestasjon, men han er fra før av en type som irriterer seg over sjanser han ikke setter – også i kamper hvor han faktisk scorer også, sier Torp.

– Men jeg sitter litt med følelsen av at han hadde satt en av de sjansene han fikk i dag i november, fortsetter han.

Sancho avgjorde

Da Dortmunds storscorer ikke fant nettmaskene, var det to andre unggutter som fikset seieren.

Først steg Manuel Akanji til værs på en corner etter 66 minutter, mens på overtid kontret Jadon Sancho på vakkert vis inn 2–0.

Erling Haaland kom ikke noe nærmere enn kjempesjansen etter pause før han ble tatt av banen.

– Det betyr vel at de ikke vil ta noen sjanser med Haaland. Han har tross alt hatt trøbbel med hamstringen en hel måned nå, sa Viasport-kommentator Eivind Bisgaard Sundet da Haaland gikk noe skuffet mot benken.

Lagkameratene var uansett glad for å ha jærbuen tilbake på banen.

– For hver motstander er Erling et stort tema og han skaper rom for andre spillere, samtidig som han er en konstant trussel. Det var godt å ha ham tilbake, sier midtbanegeneral Thomas Delaney i et intervju vist på Viasport etter kampen.

SEIER: Manuel Akanji og Erling Braut Haaland jubler for Dortmunds første scoring. Foto: Leon Kuegeler / AFP

Flere gode sjanser

Både Haaland og Dortmund kom noe tregt i gang i årets første kamp.

Haaland var omtrent ikke borte i ballen i første halvdel av første omgang, men så begynte oksen fra Jæren å våkne.

Først var han nære på å gi Dortmund ledelsen alene med keeper. Haaland ble avvinket for offside, men TV-bildene viste at VAR kanskje hadde godkjent målet.

Rett før pause dro han seg fri og fikk løsnet et godt skudd, men Koen Casteels i Wolfsburg-målet vartet opp med en god redning.

Men nordmannens største sjanse kom altså rett etter pause. Haaland ble spilt gjennom og fikk avsluttet fra en ganske god vinkel. Denne gangen var redningen fra Casteels fra øverste hylle og nok en gang hindret han Haaland-scoring.

Men nærmere kom altså ikke 20-åringen, som dermed må vente til lørdagens toppkamp mot Leipzig før han få en ny sjanse til å åpne målkontoen i 2021.