Målløs Haaland hylles av Rooney: – Tar pusten fra meg

Hollywood-klubben rykket opp

Med filmstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney som eiere og egen TV-dokumentar har Wrexham tatt fotballverdenen med storm.

Lørdag rykket det walisiske laget opp til League Two med 3-1-seier over Boreham Wood. Wrexham vinner dermed National League og kan forberede seg på proffotball fra neste sesong. Storscorer Paul Mullin sto for to mål lørdag.