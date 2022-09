Mållaust i intenst Merseyside-derby

Celtic utklassa Rangers i årets første «Old Firm»

Celtic herja med Rangers i Glasgow-derbyet og vant 4–0 på heimebane laurdag. Dermed står de med full pott i ligaen etter seks kampar.

Alt etter åtte minutt gjekk Celtic opp i føringa ved israelske Liel Abada.

Jota dobla leiinga etter ei halvtime spilt. Portugisaren blei spilt i bakrom og vippet ballen elegant over Rangers-keeper Jon McLaughlin. Fem minutt før pause noterte Abada seg for sin andre scoring for dagen.

Drygt ti minutt før slutt gjorde McLaughlin ei frykteleg keepertabbe da han spilte ballen rett i beina på David Turnbull. Han kunne enkelt plassere inn 4–0.

Celtic står med 18 poeng i ligaen. Den regjerande meisteren har fått ei luke på fem poeng til Rangers på 2.-plass.

I midtveka spelar både Celtic og Rangers kampar i Champions League. Førstnemnde møter Real Madrid på heimebane, mens Rangers gjester Ajax.