Målkongen i eliteserien har spelt over 17.000 sjakkparti

Messi venter med fremtidsavgjørelse

På fredag kan Lionel Messi signere for en ny klubb, men Barcelona-stjernen avventer en avgjørelse om fremtiden til etter sesongen. Det sier han til spanske La Sexta.



Han sier at planen for øyeblikket er å gjøre alt for Barcelona, men forteller også at han kunne tenke seg å spille i USA på et senere tidspunkt.