Målkalas på Åråsen

Hovland storspelte i USA

Viktor Hovland var i fantastisk form på den fjerde og siste runden i PGA-turneringa i Detroit. 21-åringen gjekk åtte under par og klatra stort på resultatlistene. Hovland starta dagen sju under på ein 52.-plass, men tok seg opp til ein førebels fjerdeplass. Dette kan derimot endre seg i løpet av kvelden, då fleire spelarar ikkje har spelt den avsluttande runden. Han kjem uansett til å dra inn ein solid pengesum for prestasjonen i helga.