Målgivende for serielederen

Chelsea med Guro Reiten og Maren Mjelde knuste Birmingham 6-0 borte i den engelske toppdivisjonen for kvinner søndag. Begge noterte seg for målgivende pasning.

Chelsea fikk en pangstart på oppgjøret da sørkoreanske So-Yun Ji etter kun to minutter skrudde et frispark fra 25 meter i en lekker bue over keeper.

Siden hadde gjestene fra London full kontroll på hjemmelaget, og spørsmålet var bare hvor stor seiersmarginen skulle bli. Det stoppet på 6-0, og dermed beholder Chelsea serieledelsen med ett poeng etter at Manchester City satte press med 5-0-seier tidligere på dagen.

Kristine Leine scoret Readings første mål da klubben snudde 0-2 til 3-2 borte mot West Ham.