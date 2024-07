Målbonanza: 19-åring med hat trick

Fransk seier i vill etappe i Tour de France.

Franske Anthony Turgis vant den steintøffe 9. etappen i Tour de France.

Men det ble dramatikk til siste meter da etappen gikk i mål i Troyes.

Belgiske Jasper Stuyven så ut til å gå mot seier, men ble hentet på den siste kilometeren. Da stivnet han fullstendig. Inn mot mål ble det til slutt en sluttspurt mellom seks ryttere.

Det var ventet at 9. etappe skulle bli en knallhard etappe i Tour de France. Og etappen, som kjørte over en rekke gruspartier gjennom Champagne-distriktet ble også et fyrverkeri.

Og det norske Uno X-laget fortsetter å markere seg.

I går satt Jonas Abrahamsen i solobrudd størstedelen av etappen. Søndag var det Rasmus Fossum Tiller (27) som var aktiv, der han mot slutten av etappen satt i en gruppe, som hadde rykket fra sammenlagtfavorittene. Der var også blant annet Mathieu van der Poel.

Men gruppen til Tiller og van der Poel klarte aldri å hente gruppen i front, som bestod av åtte ryttere. Det var disse som til slutt gjorde opp om seieren.

Også bak tappet den knalltøffe kjøringen rytterne for krefter, uten at det til slutt gjorde store utslag blant de største sammenlagtfavorittene.

Allerede åtte mil før mål begynte støtingen blant favoritter som sammenlagtleer Tadej Pogacar og Remco Evenpoel.

Men blant annet Primoz Roglic ble hektet av flere ganger før han kom seg tilbake i gruppen med favoritter.