Maktdemonstrasjon av Norge i åpningskampen mot Ungarn

Norge vant til slutt 30–22 over Ungarn i åpningskampen i VM. Ikke engang den ungarske stjernespilleren Anita Görbicz kunne stoppe det norske laget som viste et fantastisk spill i første VM-kamp.

Banens beste ble målvakt Katrine Lunde som stod en formidabel kamp i målet for Norge. Hun hadde godt over 50 i redningsprosent og slapp bare inn 20 mål. Hun reddet 11 skudd i førsteomgang og 14 skudd i andreomgang.

– Det var deilig. I perioder avslappende. Jeg synes vi starter mesterskapet på en utrolig bra måte. Vi har nok av fart i kroppen. Det er det som avgjør kampen i dag, spesielt i første omgang, sier en fornøyd Katrine Lunde til NRK.

–Er du tilbake der du var i glansdagene?

–Vi får se. Det var mye bra, men likevel en del ting jeg vil rette på. Nå skal vi jobbe videre. jeg selvfølgelig spille flere gode kamper, sier Lunde.

Kari Brattset spilte sin første VM-kamp og var sentral i spillet under søndagens kamp.

– Jeg synes vi har forberedt oss godt og jeg føler meg mye tryggere i laget. Jeg synes vi klarer å sette det bra fra start i dag og det var gøy, sier Brattset til NRK.

Hun var imponert over målvakt Katrine Lunde.

– Kathrine er helt rå. Hun er en klippe bak der og det er veldig trygt og godt å ha hun der, sier Brattset.

Mørk tilbake etter tung høst

Nora Mørk ble toppscorer for Norge med sju mål. I tillegg hadde hun mange målgivende til strek. Etter en tung høst syntes Mørk det var deilig å være i gang.

MØRK STORSPILTE: Nora Mørk viste god form etter en tung høst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

–Det har kostet litt og jeg skal innrømme at jeg var ganske spent og nervøs for å være på banen i dag. Det gir meg litt energi og håp om at den tiden som kommer kanskje blir litt bedre, sier Mørk til NRK.

–Hva gjør at dere overkjører Ungarn?

–Vi er kjempetøffe med de fra start. Da blir det litt vanskelig å slå oss. Jeg tror de merket at i dag blir en tøff dag på jobben. For oss var det bare perfekt, sier en fornøyd Mørk.

NRKs håndballekspert Geir Oustorp var tydelig imponert over Norges prestasjon, spesielt i første omgang.

– Jeg synes den første omgangen som vi leverer her er noe av de beste Norge har gjort gjennom tidene. Det å lede 21–11 over et lag som har sagt at de skal ta opp kampen om å slå Norge. Det synes jeg er veldig bra, sier Oustorp.

Norge viste verdensklasse

Stillingen stod 21–11 til Norge etter halvspilt kamp. Norge var det klart beste laget til pause og imponerte med et fantastisk forsvars- og angrepsspill.

– Strålende i forvar og i angrep. Katrine Lunde med 11 redninger av 29 skudd. Vi scorer 21 mål på 29 angrep. Det er verdensklasse, sier NRKs håndballekspert Geir Oustorp etter første omgang.

Norge VISTE VM-FORM: Det var et godt norsk lag som viste seg frem under dagens åpningskamp mot Ungarn. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norge er regjerende verdensmestere og slo også Ungarn 29–24 under firenasjonersturneringen på Sotra i forrige uke. De norske håndballjentene var dermed forhåndsfavoritter foran lørdagens åpningskamp.

Norge møter Argentina i morgen. Den kan du høre direkte her på NRK kl. 20.30.