Oscar Pistorius har fått medhold i kravet om løslatelse. Det skjer i januar 2024

Pistorius drepte i 2013 sin 29 år gamle kjæreste Reeva Steenkamp. Hun ble skutt gjennom baderomsdøren i parets hjem i Pretoria på Valentinsdagen. Pistorius hevdet i retten at han trodde at en innbruddstyv hadde tatt seg inn på badet, men han ble ikke trodd.

Saken fikk stor oppmerksomhet både i Sør-Afrika og internasjonalt.

Pistorius ble verdenskjent da han deltok i sommer-OL i 2012. Sørafrikaneren mangler begge bein og løp med fjærende proteser. Dette ga ham tilnavnet «Blade Runner».

Så sent som i mars i år ble det gjennomført et rettsmøte, der en nemnd skulle vurdere om Pistorius var kvalifisert for prøveløslatelse. Konklusjonen ble da at Pistorius ikke hadde sonet en tilstrekkelig del av straffen til å oppfylle vilkårene. Det ville han først ha gjort i august 2024.

