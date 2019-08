Norsk 16-åring til Manchester City

Vålerengaspilleren Oscar Bobb er klar for Manchester City. Nordmannen måtte vente til han fylte 16 år før han kunne skrive under for storklubben. I City går han inn i det som anses som det beste ungdomsakademiet i Storbritannia. Andre nordmenn som har vært i City-akademiet er Omar Elabdellaoui, Martin Samuelsen og Eirik Johansen.