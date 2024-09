Han har både sølv og bronse fra OL fra før, og i 2026 drømmer Magnus Nedregotten om å ta steget helt til topps.

Derfor sa han opp sin vanlige jobb i vår for å kunne satse skikkelig på sporten, og omtrent samtidig fikk han tilbud om å følge opp Estlands kvinnelandslag i en 40 prosent stilling.

Nedregotten skal ha forhørt seg med både Olympiatoppen og landslagssjefen, og takket ja.

– Det gir meg ressurser til å fortsette satsingen samtidig som det gir meg treningsfasiliteter og erfaringsutveksling i et miljø som har et landslagsopplegg. Det har jeg ikke i Norge. Så det er muligheten min til å nå målene mine, forklarer han til NRK i forbindelse med en treningsøkt med nettopp Estland på Snarøya utenfor Oslo.

NY JOBB: Magnus Nedregotten sammen med de estiske kvinnene under samling i Oslo nylig. Foto: Dag Robert Johansen / NRK

Nedregotten spiller selv blandet lag-curling. Makkeren hans, Kristin Skaslien, spiller også på det norske kvinnelandslaget. Derfor føler han at Estland-jobben er perfekt: For når makkeren hans er på samling med det norske landslaget, kan han trene de estiske kvinnene – og samtidig trene selv.

Mener samarbeidet er problematisk

Men forrige uke mottok Nedregotten et brev fra styret i Norges Curlingforbund. NRK har sett brevet, og der skriver de at styret og sportslig ledelse «finner dette engasjementet problematisk».

Han får også beskjed om å revurdere engasjementet med Estland.

Du er stipendmottaker og landslagsutøver i det norske landslaget. Som coach for det estiske damelaget vil du jo jobbe for best mulig resultater for dem. Dette vil innebære direkte konkurranse med det norske damelaget i en sesong hvor VM-plass og OL-plass står på spill, står det i brevet som er underskrevet av president Dagfinn Loen og sportssjef Pål Trulsen.

Nedregotten føler seg motarbeidet, og at han blir nektet jobb.

FIKK BREV: Forbundet skrev til Nedregotten at de mente engasjementet i det estiske laget var problematisk. Foto: Nariman El-Mofty / AP

– Det tenker jeg er helt urimelig, gitt de rammene som gis av forbundet i dag. Så må man ha respekt for enkeltindividet og den sjansen som det individet skal ha for å nå toppen. Spesielt med den korte dialogen vi har hatt, hvor de bare kort forteller at dette må jeg revurdere. Det syns jeg er kjempeproblematisk. Sånn kan det ikke være, mener 33-åringen.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø bekrefter at han har fått spørsmål om denne saken.

– Jeg har formidlet at jeg ikke har noen innsigelser og at Olympiatoppen ikke er part i disse vurderingene. Disse vurderingene ligger internt i Curlingforbundet, skriver Øvrebø i en SMS.

NRK har gjentatte ganger vært i kontakt med Norges Curlingforbund, som ikke ønsker å kommentere saken.

– Det gjør meg forbanna

Nedregotten, som også er leder av den norske utøverkomiteen, forteller at han ikke har noen landslagsavtale, og at de 95.000 kronene han får i utøverstipend fra Olympiatoppen gjør det umulig å satse mot et OL.

– Det gjør meg forbanna. Det er ett hovedmål som står i hodet på meg, det er å ta den siste OL-medaljen som jeg ikke har i skapet fra før. For å få til det så må du ta ganske kyniske valg, gitt de rammebetingelsene som er i dag. Jeg håper bare at de prøver litt bedre å se utøvernes side av saken, og at de skjønner at det står på dem selv å lage gode rammebetingelser for at vi skal oppnå mål som de har satt, sier Nedregotten.

SØLV-DUO: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien under finalen i Beijing-OL i 2022. Det endte med sølv. Foto: AFP

I den sportslige planen til curlingforbundet, som ble presentert for curlings forbundsting i juni, står det at forbundet har som mål å vinne medaljer i alle internasjonale mesterskap.

– Når jeg går så langt som å gjøre dette (intervjuet, journ.anm.) for å ha den muligheten, så håper jeg at det er et godt insentiv for at man forstår at man må brette opp ermene for å få nok ressurser. Ikke bare til meg, men damelaget også, og til alle i Norge som har de resultatene man faktisk har, sier Nedregotten og legger til:

– Det er en olympisk idrett hvor du har mest skjermtid på TV når dette går foran haugevis av tilskuere hvert fjerde år. Da mener jeg at man ikke har gjort jobben sin godt nok i styret for å klare å tilrettelegge for de utøverne man faktisk har.

Frykter drømmen blir knust

I den samme sportslige planen, altså den som ble presentert til forbundstinget i juni, står det blant annet at lagene som får stipend fra Olympiatoppen skal:

Ikke aktivt jobbe mot landslagets interesser gjennom å påta seg roller i konkurrerende landslag.

Denne sportslige planen er ikke blitt tilsendt Nedregotten, til tross for at han er stipendutøver. Det bekrefter også curlingforbundet i sitt brev til OL-utøveren. Likevel mener de at Nedregotten burde undersøkt saken nærmere før han inngikk et samarbeid med Estland.

BRONSE-DUO: Magnus Nedregotten og Kristin Skaslien tok bronse under OL i Pyeongchang i 2018. Foto: NTB

Samtidig finner styret det underlig at du ikke har påtatt deg en undersøkelsesplikt og uavhengig av overstående ikke selv har funnet et slikt engasjement problematisk – da spesielt ovenfor damelaget – og at forbundet ikke er kontaktet i forkant, skriver forbundet i brevet.

Nedregotten hevder han hadde dialog med den norske landslagstreneren før han takket ja til Estland. Han påpeker igjen at han forsøker å finne en løsning hvor han kan oppnå sine egne og forbundets mål samtidig som boliglånet blir betalt.

– Selvfølgelig, ideelt sett, kunne jeg ønske at de ressursene fantes og at det var mulig å nå de målene man har satt seg gjennom den sportslige rammebetingelsen som er satt av eget forbund. Men sånn er det ikke i dag. Da finner jeg det ikke problematisk at en utøver prøver etter beste evne å gå en vei, den ene veien som kanskje leder til det store målet som er OL-gull, sier Nedregotten.

– Kan være ødeleggende

Nedregotten hjalp Estland også før VM for blandet lag i 2023. I det mesterskapet deltok ikke Nedregotten selv for Norge. De to landslagene (Estland og Norge) møttes i kvartfinalen i mesterskapet, en kvartfinale Norge vant.

Estland var likevel så fornøyd med Nedregottens innsats at de i år altså har inngått et nytt samarbeid med ham, denne gangen et samarbeid som ikke begrenses i tid.

– Kanskje man kan finne et kompromiss hvor jeg ikke sitter på trenerbenken når man møter norske lag. Det er kanskje en mulighet som jeg i hvert fall er villig til å se på, foreslår curlingspilleren.

Uansett håper Nedregotten på en løsning som gjør at han ikke må slutte i den nye jobben.

– Vi må prøve å finne en løsning. Det er alltid muligheter, så håper jeg ikke det kommer dit. Det tror jeg kan være ødeleggende for å nå de målene jeg har satt meg.