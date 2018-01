– Jeg synes det er merkelig at landslagsledelsen ikke har klart å imøtekomme mitt ønske. Jeg må innrømme at jeg synes det er rart at jeg ikke får kjøre det opplegget jeg erfaringsmessig mener er best for meg.

– Jeg har hatt en vond klump i magen. Det satt veldig langt inne å ta denne avgjørelsen. Jeg har brukt veldig mye energi på dette, sier Magnus Moan til NRK.

34-åringen har slitt med sykdom og ønsket å kjøre et eget opplegg for å komme i form til OL, men det aksepterte ikke landslagsledelsen.

Like før fristen for å sende inn OL-troppen gikk ut, sa Moan fra seg plassen.

– Jeg har alltid vært en ener. Å reise til OL som reserve og sitte på innbytterbenken, er ikke noe for meg. Det ville hverken gagnet meg eller laget, så det ble mest riktig for meg å gi fra meg OL-plassen.

– Det er en uenighet om oppkjøringen til OL som har ført til denne avgjørelsen. Jeg mangler den indre tryggheten og råskapen for å prestere i OL. Jeg hadde et ønske om å ligge i ro og fred, og forberede meg på en best mulig måte, men ledelsen imøtekom ikke det, legger Moan til.

Sportssjefen: – Veldig spesiell situasjon

Avgjørelsen til Moan overrasket sportssjefen i kombinert.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Jeg har aldri vært borti noe lignende, men samtidig må jeg si at det er stort av han å gjøre dette når situasjonen ble som den ble, sier Ivar Stuan til NRK.

UAKTUELT: Sportssjef Ivar Stuan ville ikke at Magnus Moan skulle kjøre et eget opplegg foran OL. Uenigheten førte til at veteranen ga fra seg OL-plassen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Er det en konflikt i laget som førte til denne beslutningen?

– Nei, men det er alltid uenigheter i et lag og i et toppidrettsmiljø. Moan ønsket å kjøre sitt eget løp, i stedet for å følge lagets plan. Det kunne ikke vi gå med på.

– Men hvorfor kan han ikke få et tilpasset OL-program?

– Vi har et prosjekt som heter «Vinne sammen», hvor vi jobber sammen mot felles mål, og det har gitt stor suksess. Det blir feil for oss når en utøver ønsker å gå ut av dette fellesskapet.

– Moan er krevende

Jan Schmid måtte gi fra seg den gule ledertrøya i verdenscupen etter 7.-plass i kombinerttrippelen i Seefeld denne helga.

Heller ikke Schmid var forberedt på at Moan skulle gi fra seg OL-plassen sin til Krog. Schmid og Moan har kjent hverandre i nesten 30 år og har tilhørt det samme skimiljøet like lenge.

– Moan er krevende. Han er en ordentlig vinnertype som har lyst til å vinne og som blir sint hvis ting ikke går veien, og han blir kjempeglad når det går veien. Han er en kjemperessurs når han er i siget og i slag. Jeg har kjent ham siden jeg var sju år gammel og vet at han er opp og ned, sier Jan Schmid.

Jørgen Graabak, som også deltok i Seefeld-trippelen, er uenig med Moan i at mulighetene for god oppladning til OL er dårlige.

– Det er hans ord. Jeg synes vi har hatt gode muligheter til å trene og konkurrere, så der er jeg ikke enig med Moan. Vi har uansett et sterkt lag i OL, og det kommer til å bli et artig mesterskap, sier Graabak.