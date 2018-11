Magnus Carlsens svar til kritikerne: – De har rett til å ha sine dumme meninger

Magnus Carlsen ble verdensmester for fjerde gang onsdag. Det skjer kun to dager etter at han fikk voldsom kritikk av en rekke eksperter.

I det 12. partiet tilbød nordmannen nemlig remis etter kun 31 trekk. På det tidspunktet sto han bedre både på brettet og på klokka.

Carlsen mente han var storfavoritt når det kom til hurtigsjakken. Onsdag viste han hvorfor, da han feide Fabiano Caruana av brettet med kort tenketid. Carlsen vant like gjerne tre av tre hurtigsjakkpartier. Dermed stilnet han også kritikken.

– På starten av det 11. partiet lå jeg ganske dårlig an, og da bestemte jeg meg for å fokusere på å ikke tape. Etter det tenkte jeg at hvis jeg skulle havne i en bedre posisjon i det tolvte partiet så kom jeg til å tilby remis. Jeg skjønner at det ikke er en innstilling alle vil at jeg skal ha, men det var det jeg følte ga meg den største sjansen til å vinne kampen, sier Carlsen.

VANT DUELLEN: Magnus Carlsen tok sin fjerde strake VM-tittel. Foto: Paul Childs / Reuters

Fortsatt uenighet

En av de sterkeste kritikerne var stormester Ian Rogers. Han trekker ikke tilbake kritikken, til tross for at Carlsen var knusende overlegen på onsdag.

– Nei, absolutt ikke. Det kunne endt helt annerledes hvis Caruana hadde funnet rett trekk i det første partiet. Den gode starten var ekstremt viktig for Magnus, mener Rogers i dag.

– Hvis det hadde vært 1–1 hadde han kanskje begynt å tvile litt på seg selv, og tenk «hvorfor tok jeg han bare ikke i det tolvte?», tror stormesteren.

Men ekspertene er absolutt ikke enige. Stormester David Howell hyller nordmannen for avgjørelsen.

LUR: Magnus Carlsen var fornøyd med at han klarte å lure motstanderen i tidsnøden i omspillet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ja, det er genialt. Det er et mesterverk. Magnus vet sine styrker og svakheter. Han vet at han kan bruke styrkene sine i et slikt omspill. Hadde han tapt, ville vi sagt noe helt annet. Men det er som i kampen mot Karjakin. Når vi ser tilbake, ser vi hvor smart han er, sier Howell til NRK.

Han hyller nordmannen for måten han har vunnet enda et VM på.

– Dette er hans måte å gi en tilbakemelding til kritikerne. Han instinkter er bedre enn noen andre i verden. Det var nok en lur avgjørelse, sier stormesteren.

– Dumme meninger

I løpet av VM har begge spillerne uttalt at de ønsker seg lengre VM-kamper for å unngå så mange remiser. Både Carlsen og Caruana har foreslått at man kan spille 16 innledende partier istedenfor 12.

Likevel forsvarer Carlsen at hurtig- og lynsjakk er en del av langsjakk-VM.

– Jeg synes det bør legges mer vekt på hurtig- og lynsjakk innen sjakken, fordi det er i de grenene man viser at man er bedre enn motstanderen. Det er ikke usaklig at det er en del av langsjakk, sier Carlsen.

For Carlsen var ikke i tvil om at han gjorde rett vurdering på mandag.

– Jeg mener jeg tok den rette avgjørelsen, og ikke bare fordi jeg vant. Men Gary (Kasparov) og Vlad (Vladimir Kramnik) har rett til å ha sine dumme meninger, sier Carlsen.