«Først og fremst vil jeg beklage at jeg tidligere uttrykte meg upresist. Det jeg mente var at Kindred-avtalen ikke påvirker sjansen for et VM i Stavanger 2020 med meg, det går jo fint an å arrangere uten og», skriver Carlsen i Facebook-innlegget.

Les hele innlegget nederst i saken.

Lørdag ettermiddag postet Carlsen et innlegg i en sjakkgruppe på Facebook. Der tar verdensmesteren ett oppgjør med sitt eget forbund, og deres innstilling til en potensiell avtale med spillselskapet Kindred.

«Konklusjonen min blir i alle fall at om denne avtalen er lovlig, vil jeg absolutt anbefale å stemme ja...» skriver Carlsen i innlegget.

MANAGER: Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

– Han benytter sin anledning til å si hva han mener om den Kindred-avtalen, som har vært debattert i sjakken, forteller Carlsens manager, Espen Agdestein til NRK og fortsetter:

– I Norge er det en holdning om at Norsk Tipping og enerettsmodellen er den beste. Men for sjakken er ikke det noe bra, for vi er ikke med idrettsforbundet, og har ikke fått noe glede av de midlene i særlig grad.

«Et svik mot kommende generasjoner»

I innlegget formulerer Carlsen sitt syn på avtalen slik:

«...Dersom vi voksne, veletablerte som ikke har noen økonomisk interesse av denne avtalen, skulle stemme den ned, vil jeg se på det som et svik mot denne og neste generasjonen av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner».

Videre skriver han at han har rett til å velge om han skal stille opp i VM eller ikke.

Kindred tilbyr Norges Sjakkforbund (NSF) 50 millioner kroner over fem år for å jobbe for å endre norsk spillpolitikk. NSF skal ta stilling til tilbudet på sin kongress 7. juli.

– Er det mulighet for en boikott av VM?

– Det vil ikke jeg spekulere i, sier Agdestein.

Etter det NRK erfarer har Carlsen i lengre tid gitt styret i sjakkforbundet signaler om at han ikke ønsker VM-kamp i Stavanger.

Norges Sjakkforbund har ikke besvart NRKs henvendelser.

– Oppsiktsvekkende

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, la ut Carlsens Facebook-innlegg på sin Twitterkonto, og omtaler del hele som forbausende.

OPPSIKTSVEKKENDE: NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, omtaler innlegget som oppsiktsvekkende. Foto: NRK

– Jeg synes jo det er oppsiktsvekkende, og som jeg skrev, så er ikke jeg kjent med, historisk sett, at en norsk verdensmester noen gang har sagt at hvis VM blir på hjemmebane ett bestemt sted, så stiller jeg ikke. Så jeg synes det er en meget oppsiktsvekkende melding. Og jeg ser selvfølgelig frem til at Magnus utdyper hvorfor Stavanger ikke er aktuelt, sier Bae og fortsetter:

– Slik jeg forstår det at han ikke er interessert i å spille VM på hjemmebane i Stavanger, og at han mener at forbundet burde tatt signalene om at han ikke ønsket det før de valgte arrangørby, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.