Magnus Carlsen vil bryte magisk grense: – Ingen har vært i nærheten tidligere

– Jeg nærmer meg 3000. Det blir helt klart et delmål i løpet av VM å komme seg opp til den ratingen, sier en ivrig Magnus Carlsen.

Han snakker om verdensrankingen i lynsjakk. Etter et år hvor han har spilt usedvanlig mange partier av den hurtigste sjakkformen, står han nå med 2986 ratingpoeng.

Det er historisk høyt. Og det er bare 14 små poeng unna grensen ingen i sjakkhistorien noen gang har klart å bryte, uansett sjakkgren: 3000-tallet.

– Ingen hadde trodd noen skulle klare det på flere tiår, men nå er Magnus bare noen poeng unna, sier NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Målet til Carlsen er å klare det når han skal kjempe for å ta tilbake verdensmestertitlene i lyn- og hurtigsjakk i slutten av desember.

Beviser at han er et sjakkgeni

Mens konkurrentene stadig nærmer seg Carlsen på verdensrankingen i klassisk sjakk, raser han fra dem i de hurtigste sjakkgrenene. Han har over 100 ratingpoeng mer enn nærmeste utfordrer.

– Det har nok noe å gjøre med at i langsjakk utlignes forspranget fordi man får tid til å tenke og mer tid til å ikke bare måtte følge instinktet. I tillegg minsker det betydningen av åpningsforberedelser, forklarer den norske sjakkstjernen.

– Beviser lynsjakk i større grad om man er et sjakkgeni?

– Ja, det beviser et større sjakktalent. Og det tror jeg er en fordel for meg, smiler 27-åringen.

Forventer fyrverkeri

Bae skal kommentere alle Carlsen partier i lyn- og hurtigsjakk-VM og gleder seg til å se nordmannen kjempe om titlene i sjakkgrenene han er aller best i.

– Han er sterkest når det handler om intuisjon, sier en engasjert Bae.

– Jeg forventer at han er i knallform. Han ønsker å vise at han er best med kort tenketid, så jeg forventer et fyrverkeri gjennom fem dager.